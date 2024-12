Ruševina, ki privablja množice

Obiskovalci z vsega sveta, celo Kitajske, poleti in pozimi obiskujejo hrvaški Obrovac, samo da bi videli rojstno hišo nogometnega zvezdnika Luke Modriča. In velika večina jih kraj zapusti razočaranih, saj je hiša le navadna ruševina. A cestninska hiša ob Majstorski cesti nad Obrovcem v občini Jasenice sploh ni v lasti družine Modrić, ampak države in je kulturno zaščitena. Hiše, ki je bila sicer zgrajena v 19. stoletju, zato družina Modrić sama ni in ne more obnoviti. Zaradi velikega zanimanja tujih turistov se je Razvojna agencija Zadrske županije odločila, da jo bo spremenila v še en magnet za turiste na Hrvaškem. A projekt obnove čakajo številne birokratske ovire.