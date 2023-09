Ruševine pri Jerihu na seznamu svetovne dediščine, Izrael kritičen

Na najdišču v Jerihu na Zahodnem bregu, ki ga zaseda Izrael, so ruševine iz devetega tisočletja pred našim štetjem, Jeriho kot mesto pa je eno izmed najstarejših stalno naseljenih mest na svetu. Arheološko najdišče Tel al Sultan, ki je starejše od egiptovskih piramid, se nahaja v dolini reke Jordan in vsebuje prazgodovinske dokaze o človekovi dejavnosti.

Odločitev, ki jo je odbor Združenih narodov sprejel na konferenci v Rijadu, je seveda razburile Izraelce, ministrstvo za zunanje zadeve v Palestini pa je odločitev pozdravilo in jo označilo za priznanje "kulturnega, gospodarskega in političnega pomena" ter pričevanje o "10.000 letih človeškega razvoja".

Palestinska ministrica za turizem Rula Majah je območje označila za sestavni in dragoceni del raznolike palestinske dediščine. "Izjemna univerzalna vrednost tega območja ga uvršča na seznam svetovne dediščine," je poudarila. Izraelsko ministrstvo za zunanje zadeve pa je izrazilo nestrinjanje z odločitvijo in obtožilo Palestince, da "cinično izkoriščajo Unesco in politizirajo organizacijo". Izrael je leta 2019 prenehal biti član Unesca, ker meni, da je organizacija pristranska do izraelske države, a je bil po poročanju medijev na zasedanju v Rijadu navzoč kot opazovalec.

Kraj je bil vpisan na seznam po triletni kandidaturi, med katero nobena država ni izrazila ugovora, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal diplomat, ki ni želel biti imenovan. Kot je pojasnil, "na mestu ni nobenih judovskih ali krščanskih ostankov, je mesto prazgodovinskih ostankov".