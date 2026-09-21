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Podvodne ruševine Tira preživele obstreljevanje, potapljači iščejo pot nazaj

Tir, 21. 09. 2026 10.04 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Podvodne ruševine mesta Tir

Po zadnji vojni med Izraelom in Hezbolahom – in ob krhkem trenutnem premirju – se obiskovalci znova vračajo v Tir, mesto, znano po rimskih ruševinah in še starejši feničanski dediščini. Ponudniki potapljaških storitev pravijo, da zanimanje za podvodna arheološka najdišča narašča, čeprav število obiskovalcev še vedno zaostaja za predvojnimi ravnmi.

Pod gladino Sredozemskega morja ob južnolibanonskem mestu Tir se potapljači premikajo mimo kamnitih zidov, starodavnih struktur in potopljenih cest – ostankov delov mesta, ki so nekoč stali nad morsko gladino, navaja AP News. A potapljaška sezona ni več takšna, kot je bila pred vojno. Čeprav število ljudi, ki prihajajo raziskovat podvodne ruševine, iz dneva v dan narašča, je povedal vodja tamkajšnjega potapljaškega centra.

Podvodni ostanki so del širše arheološke dediščine Tira. Unesco navaja, da se pomemben del arheoloških ostankov antičnega mesta nahaja pod morsko gladino, podvodne raziskave pa so dokumentirale zidove, pristaniške strukture in druge ostanke ob nekdanjem otoku ter obalni črti.

Vojna še vedno sproža zaskrbljenost glede ohranitve ostankov, tako na kopnem kot pod morsko gladino. Pred sklenitvijo premirja konec junija je bil Tir tarča intenzivnih izraelskih letalskih napadov. Med spopadi so bile močno poškodovane številne soseske v tem obalnem mestu. Odbor za svetovno dediščino pri Unescu je julija 2026 Tir uvrstil na seznam ogrožene svetovne dediščine.

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