Rushdie spregovoril prvič po napadu: 'Najbolj me spremlja občutek hvaležnosti'

"Bil sem že boljše, a glede na to, kaj se je zgodilo, nisem tako slabo," je Rushdie povedal za časnik The New Yorker. Pojasnil je, da so večje poškodbe v večini že zaceljene. Rushdie je imel dlje časa oslabljen otip na roki, zato je imel težave s pisanjem. Zdaj se mu je otip v palcu, kazalcu in v spodnji polovici dlani povrnil.

"Redno hodim na terapijo za roko in zdravniki pravijo, da mi gre dobro," je povedal. Danes lahko že vstane in hodi naokoli. "Še zmeraj pa obstajajo deli mojega telesa, ki jih mora zdravnik stalno pregledovati. To je bil namreč zelo obsežen napad," je povedal. Prav tako pisatelj trpi zaradi posttravmatskega stresa. "Zelo težko mi je pisati. Usedem se in pišem, pa se nič ne zgodi. In tudi ko kaj napišem, to potem že naslednji dan izbrišem," je povedal.