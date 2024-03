Rusi aretirali še eno novinarko, ki naj bi sodelovala z Navalnim

Ruske oblasti so tokrat pridržale še novinarko Antonino Favorskajo, ki je posnela zadnji videoposnetek ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega pred njegovo smrtjo. Favorskaja je tako ena izmed šestih novinarjev in novinark, ki so bili ta mesec pridržani po vsej državi.

OGLAS

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Antonina Favorskaja icon-picture-layer-2 1 / 4

Favorskaja je vrsto let poročala o sodnih procesih zoper Navalnega, bila je pa tudi zadnja, ki je Navalnega posnela še živega. Pozno v sredo zvečer so jo ruske oblasti pridržale in obtožile sodelovanja v "ekstremistični organizaciji", ker je na družbenih omrežjih Fundacije za boj proti korupciji objavljala svoje posnetke, je sporočila ruska skupina za človekove pravice OVD-Info, ki jo povzema Guardian. Tiskovna predstavnica pokojnega opozicijskega politika, Kira Jarmiš, je sicer dejala, da Favorskaja ni objavljala ničesar spornega in namignila, da so jo ruske oblasti aretirale zato, ker je samo opravljala svoje novinarsko delo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Najprej naj bi bila pridržana že 17. marca, ko je položila cvetje na grob Navalnega. V priporu je takrat preživela deset dni, saj je bila obtožena neposlušnosti policiji, po koncu pripora pa so jo oblasti znova obtožile in ji odredile, da se mora zglasiti na moskovskem okrožnem sodišču Basmanny.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Favorskaja je sicer ena od številnih ruskih novinark in novinarjev, ki so jih oblasti zasledovale in imele pod nadzorom v okviru obsežnega zatiranja drugače mislečih v Rusiji. Začasno sta bili pridržani še dve drugi novinarki, Aleksandra Astahova in Anastazija Musatova, ki sta prišli v center za pridržanje obiskat Favorskajo. Pridržali so še eno novinarko Jekaterino Anikievič z ruskega spletnega portala SOTAvision in Konstantina Jarova z RusNews.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Jarov je pozneje povedal, da so ga v zaporu tudi pretepli. "Dali so mi nogo na glavo, mi zvijali prste, se norčevali iz mene in zahtevali, naj pokažem svoj nahrbtnik."