Rusi bi Mladića zaradi bolezni izpustili, Matere Srebrenice ogorčene

Ratko Mladić je zaradi slabega zdravja teden dni preživel v bolnišnici in po besedah njegovega sina, mu ne kaže dobro. Rusko zunanje ministrstvo je tvitnilo, da bi Mladića na podlagi humanitarnih razlogov lahko izpustili, Matere Srebrenice pa so izjave ruskih uradnikov označile za hinavske. Kot pravijo, s tem dokazujejo, da je Rusija na strani morilcev.

Potem ko je predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova objavila tvit, v katerem meni, da bi zaradi slabega zdravstvenega stanja Ratka Mladića morali na podlagi humanitarnih razlogov izpustiti, so se že oglasile Matere Srebrenice. Zaharovo so pozvale, naj kot velika humanitarka pride počastit in se poklonit žrtvam genocida v Srebrenici. "Hinavske izjave ruskih uradnikov o vojnem zločincu samo dokazujejo, da je Rusija še danes s tistimi, ki so surovo pobijali otroke, starce in ženske. Fašizem nima mesta v sodobnem svetu," so zapisale Matere Srebrenice na Twitterju.

Posebno sporočilo so poslale v zvezi z izpustitvijo obsojenega vojnega zločinca Mladića. "Želje Zaharove in ruskega veleposlaništva v Bosni in Hercegovini bodo ostale neuresničene, ker obsojeni vojni zločinec ne bo dočakal svobode," so še sporočile Matere Srebrenice.

Da je bil obsojeni vojni zločinec in nekdanji poveljnik vojske bosanskih Srbov Ratko Mladić, ki v Haagu prestaja dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov, zaradi slabega zdravstvenega stanja hospitaliziran, je potrdil njegov sin. Darko Mladić je v kratkem telefonskem pogovoru za beograjsko francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da je bil nekdanji general teden dni v bolnišnici. Najprej je bil v civilni bolnišnici v Haagu, od četrtka pa v zaporu Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča (MICT). "Je slabega zdravja. Ekipa zdravnikov je pripravljena, da ga obišče, vendar še ne vemo, ali jim bodo dovolili. Zaprosili bomo za dovoljenje, da ga pregledajo ti zdravniki," je povedal Mladić. Iz MICT so sporočili, da "ne morejo komentirati zdravstvenega stanja pripornikov, saj so te informacije zaupne".

Darko Mladić je več medijem v Srbiji in Bosni povedal, da njegov oče trpi za "pljučnico, kopičenjem tekočine v pljučih in srčnim popuščanjem". "Ne vemo, kaj je povzročilo srčno popuščanje in ali je Ratko morda doživel lažji srčni infarkt. Rezultatov testiranj nismo prejeli," je povedal za Novosti. Mladiću so v začetku avgusta diagnosticirali koronavirus, vendar "brez resnih simptomov", je dejal vir. Darko Mladić pa je dejal, da se je očetovo zdravje od maja "drastično poslabšalo". "Je v težki situaciji in zdi se mi, da je njegovo življenje ogroženo. Ne more delovati samostojno in potrebuje negovalca," je dejal in dodal, da se njegov oče "nikoli ni pritoževal" in da je "tokrat prvič priznal, da mu je težko", je v soboto poročala tiskovna agencija SRNA. Ratko Mladić je v preteklosti utrpel več možganskih kapi, ki so povzročile poškodbe njegovega živčnega sistema, trdijo ruski medicinski strokovnjaki, na katere se je med sojenjem leta 2016 sklicevala njegova obrambna skupina.