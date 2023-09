Ukrajinski obrambni minister Reznikov podpisal odstopno izjavo

Kot je na Telegramu zapisalo rusko obrambno ministrstvo, je njihovo letalstvo uničilo štiri v ZDA izdelane hitre vojaške čolne tipa Willard Sea Force z vojaki ukrajinskih oboroženih sil. Potovali naj bi v smeri polotoka Tarkankut na zahodu Krima, ki si ga je leta 2014 priključila Rusija. Podobno je Rusija že 30. avgusta navajala, da so njene sile uničile štiri ukrajinske vojaške čolne, ki naj bi prevažali do 50 vojakov v Črnem morju.

Kijev je že večkrat napovedal, da namerava vrniti Krim pod svojo oblast. 24. avgusta je poročal, da so njegove sile v posebni operaciji in v znak obeležitve dneva neodvisnosti na zasedenem polotoku izobesile ukrajinsko zastavo.

"V več naseljih okrožja Izmail so bila poškodovana skladišča in proizvodni obrati, kmetijski stroji in oprema industrijskih podjetij," je povedal Kiper. Izbruhnilo je tudi več požarov zaradi padajočih razbitin, vendar pa so požare nato pogasili.

Ukrajinske zračne sile so po polnoči prebivalce pristanišča Izmail, ki je eno glavnih izvoznih poti za ukrajinske kmetijske proizvode na Donavi, pozvale, naj ostanejo v zakloniščih. Ukrajinska vojska je ob tem sporočila, da je Rusija v obsežnem nočnem napadu uporabila brezpilotne letalnike šahed iranske izdelave in da je bil napad "usmerjen na civilno infrastrukturo na območju Donave".

Putin se bo srečal z Erdoganom

Do napadov z droni je prišlo le nekaj ur pred srečanjem ruskega predsednika Vladimirja Putina s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom v ruskem letovišču Soči ob Črnem morju.

Ena od tem njunih današnjih pogovorov naj bi bila tudi obnovitev sporazuma o izvozu žita preko Črnega morja, od katerega je Moskva julija odstopila.

Od propada dogovora glede izvoza žita je Rusija okrepila napade na južni ukrajinski regiji Odesa in Mikolajiv, kjer se nahajajo pristanišča in infrastruktura, ki so ključnega pomena za prevoz žita.