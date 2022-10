Rusi demonstrirali 'povratni jedrski napad': uporabili balistične rakete

Ruske sile so na vajah iz severnega izstrelišča Plestek izstrelile kopensko medcelinsko balistično raketo Jars. Iz ruske jedrske podmornice v Barentsovem morju pa so izstrelile medcelinsko balistično raketo Sinevo. V okviru vaje so strateški bombniki Tu-95 na vadbene cilje izstrelili tudi vodene rakete.

Po vajah so iz Kremlja sporočili, da so bile vse zadane naloge uspešno opravljene in da so vse poskusno izstreljene rakete dosegle svojo tarčo, poroča NBC News. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je dejal, da so z vajami želeli "demonstrirati povratni jedrski napad".

Ruske sile sicer na letni ravni izvajajo redne vojaške vaje, s katerimi želijo usposobiti jedrske sile in navzven pokazati svojo vojaško pripravljenost. A tokratne vojaške vaje je mednarodna skupnost sprejela z zadržki. Rusi so jih namreč izvedli po tem, ko je Vladimir Putin javnost opozoril, da je pripravljen za obrambo ruskega ozemlja "uporabiti vsa možna sredstva".

Prav tako so bile izvedene v času, ko je Rusija Ukrajino obtožila, da načrtuje uporabo t. i. umazane bombe.