Rusi Hrvatom vrnili pokvarjene helikopterje, vseh 10 Mi-171Sh prizemljenih

Zaradi omenjene napake so piloti ves čas dobivali napačne podatke o temperaturi olja, kar bi lahko povzročilo vžig motorja in s tem ogrožanje posadke. O prizemljitvi helikopterjev je bila obveščena tudi predsednica in poveljnica oboroženih sil Kolinda Grabar Kitarović. Iz njenega urada so sporočili, da je zahtevala podrobno poročilo generalštaba o vseh okoliščinah.