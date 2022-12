Izmenjava zapornikov: Brittney Griner na poti v ZDA, Viktor Bout v Rusijo

Izmenjavo zapornikov je potrdil ameriški predsednik Joe Biden . Brittney Griner so ruske oblasti aretirale v februarja na moskovskem letališču, potem ko so pri njej našli marihuano. Ameriška administracija je izmenjavo Grinerjeve in Viktorja Bouta, za izpustitev katerega si je dlje časa prizadevala Rusija.

Rusko zunanje ministrstvo je potrdilo izmenjavo in dodalo, da je potekala v Abu Dhabiju.

Izpustitev Bouta, ki je bil obsojen na 25 let zapora zaradi preprodaje orožja in podpore teroristom, je podpisal ameriški predsednik. Bout, ki je po padcu Sovjetske zveze preprodajal orožje številnim uporniškim skupinam in vojskovodjem, je svojčas veljal za enega najbolj iskanih ljudi na svetu.Prijelo se ga je tudi ime "trgovec s smrtjo". Njegove aktivnosti so bile tudi navdih za hollywoodsko uspešnico Gospodar vojne (Lord of War). Rusa so leta 2008 aretirali v tajski prestolnici Bangkok, dve leti kasneje pa so ga izročili ZDA, kjer je v zaporu preživel 12 let.