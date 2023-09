Rusi in Belorusi vabljeni na Nobelov banket, kritiki niso ostali tiho

"Jasno je, da je svet vse bolj razdeljen na sfere, v katerih se dialog med ljudmi z različnimi pogledi zmanjšuje," je dejal Vidar Helgesen , izvršni direktor Nobelove fundacije. "Da bi se uprli tej težnji, zdaj širimo vabila za praznovanje in razumevanje Nobelove nagrade ter pomena svobodne znanosti, svobodne kulture in svobodnih, miroljubnih družb," je dodal.

Fundacija lansko leto svojih vabil ni namenila ruskim in beloruskim predstavnikom zaradi agresije v Ukrajini, na seznamu povabljenih pa se ni znašel niti Iran, zaradi nasilnih zatiranj protestov, ki so se takrat odvijali v državi, navaja BBC.

Rusi in Belorusi so sicer, odkar je Moskva februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, bili izključeni iz številnih dogodkov, lanskoletna prireditev Nobelove fundacije je bila le še češnja na vrhu smetane.

Športnikom iz Rusije in Belorusije je denimo prepovedano tekmovanje na številnih športnih prireditvah, diplomati pa so redno izključeni z vrhov. No, fundacija se je letos odločila drugače, kot so sami dejali, so se tako odločili, da bi preprečili nadaljnjo "polarizacijo".

"Dosežki, ki jih priznava Nobelova nagrada, zahtevajo odprtost, izmenjavo in dialog med ljudmi in narodi. Nobelova fundacija želi s tem sporočilom nagovoriti vse," so zapisali v izjavi.

Pa ne samo Rusi, Iranci in Belorusi, povabljen je bil tudi vodja Švedskih demokratov, skrajno desne stranke, ki je del državne koalicijske vlade in ki je bil dolga leta "pozabljen" od strani Nobelove fundacije. Jimmie Akesson se je sicer opravičil, saj naj bi tisti dan bil zaseden.

Kritiki niso izgubljali časa, "odločitev je skrajno neprimerna"

"Nobelov odbor prispeva k vzpostavitvi precedensa, zelo nevarnega precedensa, saj daje zeleno luč za povabilo Rusiji na glamurozno zabavo, medtem ko rakete padajo nad ukrajinske kulturne centre in ubijajo otroke," je za švedski nacionalni radio povedala švedska liberalna evropska poslanka Karin Karlsbro.

Kot je Karlsbrojeva dejala, se sprašuje "zakaj je fundacija povabila države, ki zatirajo svoje državljane, vodijo vojno in teror tako v svojih kot v sosednjih državah in nikakor ne podpirajo demokratičnih vrednot".