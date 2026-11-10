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Rusi in Ukrajinci bodo znova sedli za mizo

Abu Dabi, 10. 11. 2026 06.41 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA M.V.
Pogajanja

Predstavniki Ukrajine in Rusije bodo v Abu Dabiju začeli dvodnevne pogovore o končanju vojne v Ukrajini ob posredovanju ZDA. Srečanja sledijo večmesečnemu zastoju v mirovnih pogovorih zaradi ameriško-izraelske vojne proti Iranu. V ospredju naj bi bila povojna varnostna ureditev, humanitarna vprašanja in nadaljnji koraki k miru.

Po navedbah ameriške strani so srečanja v prestolnici Združenih arabskih emiratov rezultat pogovorov, ki sta jih v zadnjih tednih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom opravila posebna odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in Jared Kushner. Dvojica bo vodila ameriško delegacijo na pogovorih.

Ukrajinsko delegacijo bo vodil vodja obveščevalne službe Rustem Umerov, v njej bo tudi svetovalec Zelenskega Kirilo Budanov. V ruski pogajalski ekipi pod vodstvom Putinovega svetovalca Vladimirja Medinskega pa bodo še diplomat Mihail Galuzin, vodja obveščevalne službe Igor Kostjukov in general Jurij Žigarlovski.

Kremelj vztraja pri tristranskem formatu pogajanj Rusija-Ukrajina-ZDA. Zelenski pa je sporočil, da so pred pogovori uskladili stališča z EU.

Po napadih v Ukrajini
Po napadih v Ukrajini
FOTO: AP

EU bo v Abu Dabi poslala predstavnika Evropske komisije in Sveta EU, tam pa naj bi bili tudi svetovalci za nacionalno varnost iz Francije, Nemčije in Velike Britanije.

Kushner je napovedal, da se bosta z Witkoffom pred pogovori ločeno sešla z evropskimi partnerji. Tudi ukrajinska delegacija bo imela ločene pogovore s predstavniki Evrope.

Ukrajina je pred pogajanji pod pritiskom zaradi okrepitve ruskih napadov pred zimo. Po drugi strani nanjo pritiska Trump, ki je kritičen do Zelenskega in je sklenil sporazum o dobavi dizelskega goriva s Putinom. Bela hiša po poročanju portala Axios upa, da bo zaradi tega dogovora ruska stran, ki vztraja pri maksimalističnih zahtevah, bolj pripravljena na kompromise.

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