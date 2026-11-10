Rusi in Ukrajinci bodo znova sedli za mizo

Po navedbah ameriške strani so srečanja v prestolnici Združenih arabskih emiratov rezultat pogovorov, ki sta jih v zadnjih tednih z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom opravila posebna odposlanca ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in Jared Kushner. Dvojica bo vodila ameriško delegacijo na pogovorih.

Ukrajinsko delegacijo bo vodil vodja obveščevalne službe Rustem Umerov, v njej bo tudi svetovalec Zelenskega Kirilo Budanov. V ruski pogajalski ekipi pod vodstvom Putinovega svetovalca Vladimirja Medinskega pa bodo še diplomat Mihail Galuzin, vodja obveščevalne službe Igor Kostjukov in general Jurij Žigarlovski.

Kremelj vztraja pri tristranskem formatu pogajanj Rusija-Ukrajina-ZDA. Zelenski pa je sporočil, da so pred pogovori uskladili stališča z EU.