Rusi izvedli obsežen napad na Kijev, Zelenski besen: Sledil bo odgovor

Le nekaj minut po tem, ko se je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Washingtonu sestal z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom , da bi si zagotovil finančni paket pomoči, so nad Kijev poletele ruske rakete, piše Guardian.

Kljub temu, da je ukrajinska zračna obramba uspešno sestrelila vseh 10 ruskih raket, pa so padajoči ostanki poškodovali marsikaj. Delci so padli na dvorišče stanovanjske hiše, poškodovali balkone in zažgali stanovanje v šestem nadstropju. Močno poškodovan je tudi vrtec, zažganih je več parkiranih avtomobilov.

V Kijevu je bilo slišati glasne eksplozije, še preden so se oglasile sirene, saj balistične rakete letijo s tako hitrostjo, da jih je težko pravočasno zaznati, piše BBC. "Balistične rakete se uporabljajo prav za to, da se ljudje nimajo možnosti skriti v zakloniščih," je na X zapisal Mihajlo Podoljak, svetovalec ukrajinskega predsednika.

Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je izstrelke opredelil kot balistične rakete Iskander-M in S-400.

20 ljudi so odpeljali v bolnišnico na zdravljenje, večina ljudi je bila sicer porezana zaradi stekla. Med poškodovanimi je tudi pet otrok, kot pa je poudaril tudi župan Kijeva Vitalij Kličko, je bilo nekaj prebivalcev treba evakuirati, poškodovana pa je tudi otroška bolnišnica.