Rusi, ki so zbežali pred mobilizacijo, živijo na južnokorejskem letališču

5 moških iz Rusije, ki so septembra lani po ukazu Moskve o mobilizaciji pobegnili iz države, je že več mesecev na mednarodnem letališču Incheon v Južni Koreji, saj jih oblasti niso želele spustiti v državo. Ministrstvo za pravosodje je dejalo, da njihove prošnje "niso vredne presoje".

Trije od petih so prispeli že oktobra, preostala dva pa novembra, je dejal njihov odvetnik Lee Jong-chan, čigar besede povzema CNN. Južnokorejsko ministrstvo za pravosodje je namreč zavrnilo njihove prošnje za status begunca, zaradi česar niso mogli vstopiti naprej v državo in na letališču čakajo na odločitev o pritožbi. "Zagotovljen jim je en obrok na dan, to je kosilo," je Lee pojasnil za CNN. "Preostanek dneva preživijo s kruhom in pijačo." Na letališču sicer imajo omogočeno tuširanje, vednar si morajo oblačila prati ročno, območij odhoda in brez carinskega območja pa ne morejo zapustiti. "Imajo omejen dostop do zdravstvene oskrbe in nobene podpore za duševno zdravje, kar je pa bistvenega pomena glede na njihov negotov položaj," je pojasnil Lee.

Prošnje za azil so južnokorejske oblasti zavrnile, ker "niso vredne presoje". Skupine za pravice so južnokorejsko vlado pozvale, naj moške sprejme kot begunce. "Tisti, ki zaprosijo za status begunca, ko pobegnejo pred političnim in verskim preganjanjem iz svoje domovine, imajo pravico do zaščite v skladu z mednarodnim pravom," se glasi izjava južnokorejske skupine za zaščito pravic. Skupina je dodala, da je zelo verjetno, da bi bili moški "pridržani ali prisilno vpoklicani", če bi se vrnili v domovino. "Gre za politične begunce, ki se soočajo s preganjanjem." Moški so se na odločitev pritožili in trije od njih bodo 31. januarja prvič obravnavani na sodišču, ki bo odločilo, ali je njihov primer "vreden presoje", je dejal njihov odvetnik Lee.

icon-expand mobilizacija v rusiji FOTO: AP

Če bo sodišče odločilo v njihovo korist, bo moralo ministrstvo za pravosodje preučiti njihove prošnje za status begunca. V Južni Koreji, kjer je služenje vojaškega roka obvezno za vse sposobne moške med 18. in 35. letom starosti, je naborništvo zelo občutljivo vprašanje, kar bi lahko botrovalo odločitvi ministrstvu za pravosodje. Vojaškega služenja niso oproščeni niti športniki ali superzvezdniki. Delna mobilizacija ruskih državljanov za sodelovanje v invaziji v Ukrajini je sprožila jezne proteste in nemalo množičnih odhodov iz države. Mnogi so se zatekli kar čez kopenske mejne prehode ali kupili letalske vozovnice za odhod. V prvem tednu po napovedi mobilizacije naj bi v Gruzijo, Kazahstan in Evropsko unijo pobegnilo več kot 200.000 ljudi. V vojsko so namreč lahko vpoklicani moški do 60. leta starosti, ki nimajo kazenske evidence. Prehodne vojaške izkušnje pa niso nujno potrebne.

icon-expand Številni ruski rezervisti so se morali posloviti od najbližjih FOTO: AP