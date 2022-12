Rusi kljub praznikom napadli Herson: žrtev tudi šestletna deklica

Rusi so izvedli močan napad na Herson, so sporočile oblasti. V napadu dan pred božičem je umrlo pet civilistov, dvajset je bilo ranjenih. Težko poškodovana je tudi šestletna deklica.

Rusi so ponoči napadli Herson, je sporočil ukrajinski guverner Hersona Jaroslav Januševič . Pri tem je bilo ubitih pet civilistov, več je ranjenih, hudo poškodovana pa je šestletna deklica. Kot so sporočile oblasti, je deklica na zdravljenju v bolnišnici in ima številne rane, ki so jih povzročili šrapneli. Njeno stanje je resno. Na napad se je na svojem Telegram kanalu odzval ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski, ki je zapisal, da" ne gre za napad na vojaške tarče. Gre za ubijanje iz zadovoljstva".

icon-expand Zelenski. FOTO: AP

"Herson. Zjutraj, v soboto, na predvečer božiča, v osrednjem delu mesta," je Zelenski zapisal na Telegramu in k objavi priložil slike napada. "Toda to ni občutljiva vsebina, to je resnično življenje Ukrajine in Ukrajincev," je dejal.

icon-expand Božič med vojno v Ukrajini FOTO: AP