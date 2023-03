Rusi na Vugledar s strelivom z zažigalnim učinkom?

Orožje je namenjeno predvsem zažiganju predmetov ali povzročanju opeklin pri ljudeh. Takšno strelivo lahko povzroči tudi znatno oteženo dihanje in poškodbo dihal zaradi kemičnih sestavin, ki jih vsebuje.

Poškodbe, ki nastanejo kot posledica streliva z zažigalnim učinkom so hude, pogosto pa tudi usodne. Žrtve, ki preživijo, trpijo zaradi poškodb, ki jih je težko zdraviti in povzročajo dolgotrajne fizične in psihične posledice, navajajo Združeni narodi. Po poročilu organizacije Human Rights Watch iz leta 2020 zažigalno orožje "povzroča mučne opekline, včasih do kosti, in lahko povzroči poškodbe dihal, okužbe, šok in odpoved organov".

Zažigalno strelivo lahko povzroči intenzivno, lokalizirano toploto, ki sproži gorenje bližnjih vnetljivih materialov in drugih predmetov.

Vendar Protokol III Konvencije o prepovedi ali omejitvi določenih konvencionalnih orožij prepoveduje uporabo zažigalnega orožja v regijah s številnim civilnim prebivalstvom zaradi velikega humanitarnega tveganja, ki ga to orožje predstavlja.