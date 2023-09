Rusi nad Kijev, Herson in Harkov: med ranjenimi tudi devetletna deklica

Ukrajinski generalštab je zjutraj poročal o raketnih napadih na civilno infrastrukturo v več regijah po državi. V Hersonu na jugu države sta bila pri obstreljevanju stanovanjskega predela mesta ubita 29- in 41-letni moški, je sporočil regionalni guverner Oleksandr Prokudin. Še pet ljudi so prepeljali v bolnišnico, poroča CNN.

"Grozna noč za mesto Herson," je dejal Prokudin. Med poškodovanimi so po njegovih besedah tri ženske in dva moška.

Roman Mročko, vodja mestne vojaške uprave, pa je povedal, da so bile poškodovane stanovanjske zgradbe in avtomobili.

V Kijevu najmanj sedem ranjenih

Tarča napada z vodenimi raketami je bil po navedbah ukrajinskih oblasti tudi Kijev. Vodja kijevske vojaške uprave Sergij Popko je sporočil, da so med drugim z zračno obrambo uničili več kot 20 "tarč". Ostanki sestreljenih raket so padli na mesto in po besedah župana Vitalija Klička ranili najmanj sedem ljudi. Med njimi je tudi devetletna deklica, poroča CNN. Njo in 18-letnico so hospitalizirali zaradi razbitin, ki so padle na stanovanjsko hišo, je povedal.

"V mestu so eksplozije. Protizračna obramba deluje. Ostanite v zakloniščih!" je ljudem sporočil Kličko. "V okrožju Darnitski je bilo poškodovanih več nestanovanjskih stavb. Za zdaj ni podatkov o smrtnih žrtvah." Opozoril je tudi na izpade elektrike in vode v nekaterih delih prestolnice.