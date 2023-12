Rusi nad Ukrajino s 23 iranskimi droni, Ukrajinci naj bi jih 18 sestrelili

Od dronov šahed iranske izdelave, ki so jih ruske sile izstrelile s polotoka Krim, jih je ukrajinska vojska po lastnih navedbah sestrelila 18. Sestrelila je tudi vodeno raketo X-59, so sporočili na družbenih omrežjih. O morebitnih žrtvah in škodi v napadih z droni za zdaj ne poročajo.

Zračna obramba je sicer ponoči posredovala v devetih ukrajinskih regijah. O poskusih napadov so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP med drugim poročali iz regij Lvov, Ivano-Frankivsk in Hmeljnicki na zahodu države ter Mikolajiva in Hersona na jugu. V Hersonu sta bila tarči napadov kulturni center in trgovina, je sporočila ukrajinska vojska.