Rusi naj bi uporabljali srbskega agenta za infiltracijo v Evropski parlament

Antić, predsednik srbskega vojaškega sindikata, se je srečeval tudi s predstavniki sindikatov EUROMIL in EPSU, ki zastopata pripadnike oboroženih sil in zaposlene v javnih službah v Evropski uniji. "Delegacija Antićevega sindikata je bila oktobra v Bruslju, kjer se je sestala z več evropskimi poslanci in vsi so bili transparentni. Edina tema so bile sindikalne pravice," je poročilo komentiral uradnik sindikata EPSU.

Novica Antić , ki naj bi bil srbski agent, se je sestajal z več evropskimi poslanci, med njimi z nemško poslanko Zelenih Violo von Cramon-Taubadel , italijansko poslanko Socialistov in demokratov Alessandro Moretti in slovaškim poslancem konservativne skupine Evropske ljudske stranke Vladimirjem Bilcikom . V poročilu, ki ga je objavil Politico sicer nič ne kaže na to, da bi se trije poslanci zavedli Antićevih povezav s FSB-jem.

Družba EUROMIL se je sicer bolj ostro odzvala na te obtožbe, poroča Politico in zavrnili morebitne povezave z ruskimi oblastmi. Predsednik EUROMIL Emmanuel Jacob je celo dejal, da bi lahko organizacija "sprejela kratkoročni ukrep" in Srbiji začasno odvzela status opazovalke, dokler se ne vse to ne razjasni.

Antić namreč tesno sodeluje z delavcem FSB-ja Vjačeslavom Kalininom, ruskim državljanom in tudi glavnim urednikom medijske spletne strani Veteran News, specializirane za novice za veterane oboroženih sil. Vendar, kot je navedeno na tej spletni strani, je Veteran News "informacijski partner" FSB-ja in ruskega ministrstva za obrambo ter drugih vej varnostnih si. Politico je za komentar zaprosil tudi Kalinina a mu ta ni odgovoril. Sicer je pa Kalinin Antića povabil v Rusijo že med letoma 2019 in 2020, kjer sta se sestala z visokimi ruskimi vojaškimi uradniki. Sprva naj bi se osredotočila le na vprašanje kako vplivati na srbsko civilno družbo, nato pa sta svoj fokus razširila še na evropske sindikalne in veteranske organizacije, kot je razvidno iz poročila pa so bili zadnja tarča poslanci Evropskega parlamenta.

Poročilo sicer predvsem izpostavlja Antićeva dejanja, vendar je navedeno, da je Kalinin novačil tudi druge ljudi, vendar niso navedli koliko in v katerih državah. Smiselno je, da eden izmed agentov prihaja iz Srbije, saj Rusija to državo uporablja kot odskočno desko za operacije, katerih namen je oslabiti proevropska stališča v Evropski uniji, ki je od začetka ruske invazije odločna podpornica Ukrajine. Antić pa je lepo izkoristil svojo vlogo vodje vojaškega sindikata in večkrat tudi kritiziral srbskega predsednika Aleksandra Vučića in visoke predstavnike oboroženih sil. "Izkoristili so vsako priložnost za promocijo ruske propagande," piše v poročilu.