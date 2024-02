Rusi naj bi uporabljali Starlink, Musk zanika: Ne prodajamo Rusiji

Terminali Starlink so do sedaj intenzivno pomagali Ukrajini in so bili ključnega pomena za komunikacije na bojiščih po državi. Lani je Kirilo Budanov, vodja glavnega ukrajinskega obveščevalnega direktorata, dejal, da jih uporabljajo "popolnoma vse frontne linije," navaja CNN.

Vendar je podjetje SpaceX zdaj zanikalo sodelovanje z rusko vojsko. "Če SpaceX ugotovi, da terminal Starlink uporablja sankcionirana ali nepooblaščena stranka, to razišče in sprejme ukrepe za deaktivacijo terminala," je zapisalo podjetje. To je zanikal tudi Musk in na družbenem omrežju X zapisal, da noben Starlink ni bil neposredno ali posredno prodan Rusiji. "Številna lažna poročila trdijo, da SpaceX prodaja terminale Rusiji. To je napačno."