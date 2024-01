Rusi napadli enajst vasi v regiji Doneck, državi izmenjali več kot 200 ujetnikov

V novih ruskih napadih na Ukrajino so bili ubiti štirje ljudje, več je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti in opozorile, da je bilo poškodovanih več stanovanjskih stavb, avtomobilov in daljnovod. Oblasti so prav tako dodale, da je število smrtnih žrtev obsežnega petkovega ruskega napada na Kijev naraslo na 32. V ruski regiji Belgorod, ki meji na Ukrajino, bodo po ukrajinskih napadih v nekaterih šolah podaljšali počitnice, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Univerzam so priporočile, naj predavanja potekajo na daljavo, poročajo tuje tiskovne agencije.