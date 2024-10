Rusi napadli energetsko infrastrukturo, Ukrajinci pa tovarno eksplozivnih sredstev

Ruske sile so mesto napadle z dvema balističnima raketama. Poškodovanih je bilo več kot 20 stavb, med njimi upravne zgradbe in stanovanjski blok, ter več vozil, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dejal Vilkul.

Ruske sile so ponoči napadle industrijsko mesto Krivoj Rog na jugovzhodu države, pri čemer je bilo ranjenih najmanj 17 ljudi, tudi reševalec. Osem ljudi so morali odpeljati v bolnišnico, je na Telegramu sporočil vodja vojaške uprave Oleksandr Vilkul .

Kot je za kijevski portal Kyiv Independent povedal vir pri ukrajinski varnostni službi SBU, so njihovi droni napadli "največjo tovarno eksploziva" Sverdlov v mestu Dzeržinsk. V tovarni naj bi izdelovali letalske in topniške granate, letalske bombe in bojne glave.

Ukrajinska vojska je danes sporočila, da so napadli letališče v ruski regiji Lipeck, ki se nahaja več kot 400 kilometrov od ukrajinske meje. Cilj napada so bila skladišča streliva, goriva in letala na letališču, še navaja ukrajinski portal.

Po podatkih obrambnega ministrstva v Moskvi je ruska zračna obramba ponoči sestrelila 110 ukrajinskih dronov nad več ruskimi območji, tudi enim v moskovski regiji.

Ukrajinske oblasti so medtem poročale, da je ruska stran izstrelila več kot 50 dronov. Prestregli so jih 31, nekatere od teh nad območji v zahodni Ukrajini. Na obrobju in nad prestolnico Kijev so sestrelili več kot deset dronov, poroča dpa.