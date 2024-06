Rusi napadli energetsko infrastrukturo, zadeli tudi tovarno in daljnovod

Na območju Kijeva sta bila zadeta tovarna in daljnovod. Eksplozije pa je bilo slišati še v Dnipru in Zaporožju. Rusija je ponoči uporabila šest raket in 27 dronov, pri čemer je ukrajinska zračna obramba uspela prestreči vse drone in pet raket.

Medtem so po navedbah ruskih oblasti ukrajinski napadi z brezpilotnimi letalniki ponoči povzročili požar v dveh skladiščih goriva. Prizadeta sta bila skladišče goriva v mestu Enem blizu Krasnodara na jugu Rusije in skladišče v regiji Tambov južno od Moskve. Pri čemer je v Krasnodaru umrla ženska, poroča francoska tiskovna agencija AFP.