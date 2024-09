Rusi z balističnimi raketami napadli izobraževalni center v Ukrajini

Ko zazvonijo alarmi za zračni napad, imajo načeloma ljudje dovolj časa, da zbežijo v zaklonišča. A tokrat jim ni uspelo. Čas med alarmom in "udarcem" je bil tako zelo kratek, da je bilo zaklonišče preprosto predaleč, je sporočilo ukrajinsko obrambno ministrstvo. In napad je terjal veliko življenj, ogromno ljudi je ranjenih, še več pa jih je morda pod ruševinami, piše CNN.

Reševalne službe so bile sicer hitro na kraju dogodka, je sporočil ukrajinski notranji minister Ihor Klimenko, iz ruševin so že potegnili več ljudi. Poškodovanih naj bi bilo sicer več stavb na območju.

Ruski provojni kanali na Telegramu poročajo, da so bile žrtve kadeti, zaradi napada pa naj bi bili "izločeni strokovnjaki za komunikacije in elektronsko bojevanje". Te strokovnjake naj bi bilo kar težko nadomestiti, saj potrebujejo dolgotrajno usposabljanje, poroča BBC.

Gre za enega najbolj smrtonosnih napadov na Ukrajino od začetka obsežne ruske invazije februarja 2022. Moskva napada še ni komentirala, znani ruski vojaški bloger Vladimir Rogov pa je sporočil, da so Rusi napadli in zadeli vojaško šolo v Poltavi.

V Poltavi so razglasili tridnevno žalovanje, je povedal regionalni vodja Filip Pronin.

So bile uporabljene rakete Iskander-M?

Strokovnjaki predvidevajo, da je bila najverjetneje uporabljena raketa Iskander-M, balistično orožje z domnevnim dosegom do 500 kilometrov. Raketa lahko nosi visoko eksplozivno bojno glavo s težo do 700 kilogramov in je sposobna precejšnjega uničenja.

In ponoči, malo preden je prišlo do napada, je ukrajinska vojska poročala o izstrelitvah raket Iskander s Krima. Zaradi nepredvidljivih načinov ruskega napada se pritisk na ukrajinsko obrambo še povečuje. Kijev uporablja kombinacijo letal, raket zemlja-zrak in artilerije, da bi preprečil zračne napade, zlasti z manevrirnimi izstrelki in brezpilotnimi letali, poroča BBC. Toda balistične rakete, kot so Iskanderji, je zaradi njihove hitrosti in trajektorije do cilja veliko težje preprečiti, zato je vsako prestrezanje izredno zahtevno.