Rusi napadli pristanišče v Odesi, proti Kijevu izstrelili 10 dronov

Rusija je znova napadla pristaniške in industrijske objekte na jugu ukrajinske regije Odesa ob Črnem morju, kar je sprožilo požar. Po besedah vodje regije Oleha Kiperja je bil poškodovan silos za žito. Ukrajinske sile so sporočile, da naj bi sicer prvotno bili ruski droni namenjeni proti Izmailu, ključnemu pristanišču na Donavi. 10 brezpilotnih letalnikov pa naj bi napadlo prestolnico Kijev.

Odkar je Rusija odstopila od pomembnega sporazuma ZN o žitu, cilja na ukrajinska pristanišča, kjer je v skladiščih shranjeno žito. Pristanišče v Odesi je bilo tako že večkrat tarča napadov, Rusija pa je celo zagrozila, da bo napadla vsa plovila, ki bodo plula proti ukrajinskim pristaniščem v Črnem morju, s čimer je dejansko uvedla pomorsko blokado, poroča CNN.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Zato ni presenetljivo, da so ruski droni bili namenjeni proti Izmailu, ki predstavlja ključno pristanišče na Donavi, saj je v zadnjem času postala to zelo pomembna alternativa za prevoz žita. A s tem se uničuje tudi pomembna infrastruktura, meseca julija so tako denimo uničili infrastrukturo za skladiščenje žita v Reniju, drugem pomembnem ukrajinskem pristanišču na Donavi. Ukrajina je ena od glavnih izvoznic pšenice in koruze, večina pošiljk pa je bila do sedaj odpremljena iz črnomorskih pristanišč.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obtožil Rusijo, da je napadla "globalno varnost preskrbe s hrano". "Na žalost je nastala škoda," je Zelenski sporočil na Telegramu. "Najpomembnejše so na jugu države. Ruski teroristi so ponovno napadli pristanišča, žito in globalno prehransko varnost." Sergej Bratčuk, tiskovni predstavnik Ukrajinske prostovoljne vojske na jugu, je v video izjavi dejal, da "sovražnik poskuša uničiti ukrajinsko žito, napada industrijsko in pristaniško infrastrukturo". "Rusija poskuša Ukrajino izločiti iz prihodnjega sporazuma o žitu in, kar je najpomembneje, strateško izriniti našo državo s svetovnega trga hrane," je dodal. Čez noč napadi tudi proti ukrajinski prestolnici Rusija je ponoči proti Kijevu izstrelila tudi več kot 10 brezpilotnih letal, pravijo lokalni uradniki. Vse izstrelke je sicer uničila ukrajinska zračna obramba, vendar naj bi padajoči drobci poškodovali več nestanovanjskih stavb. Rusija doslej napadov še ni javno komentirala.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Skupine brezpilotnih letal so v Kijev vstopile hkrati in iz več smeri. Vendar so sile in sredstva zračne obrambe drone pravočasno odkrile in uničile," je dejal Sergej Popko, vodja vojaške uprave mesta Kijev. Po njegovih besedah je Rusija uporabila drone iranske izdelave Shahed. Kijevski župan Vitalij Kličko je dejal, da je napad na prestolnico povzročil škodo v več okrožjih, vključno z živahnim predelom Solomjanskim, v katerem je tudi mednarodno letališče. V napadu naj sicer ne bi bilo ranjenih ali mrtvih.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke