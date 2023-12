Rusi napadli stanovanjska območja, bolnišnice, šole in infrastrukturo

V zadnjih 24 urah so ruski napadi na Herson zahtevali najmanj štiri mrtve in devet ranjenih, med ranjenimi je tudi otrok, je na Telegramu sporočil tamkajšnji guverner Oleksander Prokudin .

"V soboto zvečer je ruska vojska obstreljevala središče mesta Herson," je sporočil. Granata je zadela stanovanjsko hišo, pri tem sta bila ubita 87-letni moški in njegova 81-letna žena. Med iskanjem in reševanjem v drugi poškodovani stavbi v središču mesta so našli truplo še enega moškega. To je tretja smrtna žrtev v nočnem napadu, je Prokudin zapisal na Telegramu.

Na družbenem omrežju X se je oglasil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in obsodil ta napad. Omenil je, da je odpravljanje posledic napada trajalo vso noč in da so "teroristi namerno ciljali civilno infrastrukturo in ulice". Obstreljevanje je po njegovih besedah poškodovalo šolo, kotlovnico, bolnišnice ter zasebne in večnadstropne stavbe.

"Hvaležen sem vsem, ki delajo dan in noč, ob delavnikih in praznikih, da bi ukrajinskim mestom in vasem zagotovili možnost za življenje. In hvaležen sem vsem, ki delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi ruski teroristi začutili naš ukrajinski odziv, povsem pošten odgovor na njihove napade," je zapisal Zelenski.