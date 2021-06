Rusi objavili posnetek britanske ladje, maskirovka je bila skoraj popolna

Hladna vojna se je sicer končala leta 1991 z razpadom Sovjetske zveze, dobro desetletje je Evropa tako uživala mir na svojih mejah. Čečenija je bila daleč, Balkan je bil bolj vprašanje ZDA in evropske skupnosti, Rusija pa je celo razmišljala, da bi se pridružila ali pa vsaj bolje sodelovala z zvezo Nato. Konflikt v Gruziji leta 2008 je to spremenil, retorika pa je dobila okuse hladne vojne, pogosto so bili ljudje, ki so se urili in učili, do leta 1991 na vodilnih položajih v številnih državah Zahoda, zato so govorili o ponovnem vzponu nevarnosti.

Gruzija, kibernetski napadi, vse bolj številni incidenti z letali na vseh mejah zveze Nato, Sirija, na koncu vsega pa še agresija Ruske federacije na Krim so pokazale, da je konec dobrih odnosov z Rusijo. Tokratni incident je pravzaprav le kopija tistih, ki so bili značilni v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Zahodne države niso priznavale določenih meja, ki so jih zahtevali Rusi, zato so pogosto z ladjami in letali tipali ruske odzive in pripravljali diplomatske pošte. Enako so počeli tudi v Moskvi.