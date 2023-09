Rusi obljubili nadaljnjo pomoč talibanom

Moskva pogovore s talibani in drugimi pripadniki afganistanskih frakcij ter Kitajsko, Pakistanom, Iranom, Indijo in nekdanjimi sovjetskimi državami gosti že od leta 2017. Zadnjih pogovorov se sicer nobena od drugih držav ni udeležila, razen talibanskih oblasti iz Afganistana.

Pogovori v ruskem mestu Kazan so potekali ravno v času, ko Rusija želi ohraniti svoj vpliv v Srednji Aziji, poroča AP. Zopet so bile tarče kritik zahodne države, v pismu zunanjega ministra Sergeja Lavrova , ki ga je namenil talibanski vladi, je zahodne države obtožil "popolnega neuspeha v Afganistanu" in dejal, da bi moral prav Zahod prevzeti glavno breme obnove države.

Kot navaja AP, je kremeljski odposlanec Kabulov talibanom dejal, da bo njihovo mednarodno priznanje odvisno predvsem od vključenosti njihove vlade in stanja človekovih pravic v državi. Afganistanski zunanji minister Amir Khan Muttaqi je sicer dejal, da bi jim morale druge države prenehati ukazovati, kaj naj počnejo. "Afganistan drugim ne predpisuje oblik vladanja, zato pričakujemo, da bodo regionalne države sodelovale z nami, ne pa dajale nasvetov za oblikovanje vlade v Afganistanu." Ob tem je v Kazanu povabil vse, naj si državo ogledajo na lastne oči, in zatrdil, da turisti, diplomati, humanitarni delavci, novinarji in raziskovalci v državo potujejo povsem varno in se lahko prosto gibljejo.

Sicer pa tudi med Moskvo in Afganistanom prihaja do navzkrižja interesov. Rusija je namreč leta 2003 talibane označila za teroristično organizacijo, iz tega seznama pa jih niso nikoli umaknili. Kakršni koli stiki s takšnimi skupinami so po ruski zakonodaji kaznivi. Kljub temu je zunanje ministrstvo svoje pogovore zagovarjalo s tem, da so "pogovori s talibani nujni za pomoč pri stabilizaciji Afganistana".

Talibani so oblast v Afganistanu prevzeli sredi avgusta 2021, ko so se ameriške sile po 20 letih umaknile iz te države, po prevzemu pa so na podlagi svoje razlage šeriatskega prava uvedli stroge zakone. Njihovi sporni zakoni predvsem letijo na deklice in ženske. Nobena država ni uradno priznala talibanov kot zakonitih vladarjev Afganistana, Združeni narodi pa trdijo, da je priznanje praktično nemogoče, dokler veljajo tako stroge omejitve za ženske in dekleta.