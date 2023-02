Macron: Rusijo je treba premagati, ne pa zatreti

V ruskem obstreljevanju v regiji Herson so nastradali civilisti, pet je bilo ranjenih, med njimi trije otroci. Na območjih regije Dnipropetrovsk sta bili ranjeni dve osebi. Rusi naj bi s težkim topništvom obstreljevali tudi druge občine, v Mirovem je bilo tako poškodovanih več stanovanjskih stavb, plinovodov in električnih omrežij. Predsednik Macron je za francoske medije pojasnil, da cilj Francije nikoli ni bil zatreti Rusijo, temveč samo pomagati k zmagi Ukrajine.

"Dve okrožji v regiji Dnipropetrovsk – Nikopol in Synelnykove – sta bili danes pod sovražnikovim ognjem. Čez dan so bili zabeleženi štirje napadi na civilne skupnosti," je na Telegramu zapisal vodja regije Dnipropetrovsk Mikola Lukašuk. Po njegovih besedah, ki jih povzema CNN, so Rusi obstreljevali tudi občine Nikopol, Marhanets, Myrove in Velykomykhailovka.

icon-expand Ukrajinski vojaki v Herosnu. FOTO: AP

Ob prvi obletnici ruske invazije na Ukrajino se na Poljsko odpravlja ameriški predsednik Joe Biden Biden se odpravlja na dvodnevni obisk na Poljsko ob prvi obletnici ruske invazije na Ukrajino. Odpravlja se ravno v času, ko je vojna dobila nov preobrat, saj namreč vstopa v novo nestabilno fazo, ki ji ni videti konca, poroča CNN. V torek bo Biden prispel v Varšavo, kjer se bo srečal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo. "Predsednik bo pred obletnico brutalne in neizprosne ruske invazije na Ukrajino spregovoril o tem, kako so Združene države zbrale ves svet v podporo ukrajinskemu ljudstvu, ki brani svojo svobodo in demokracijo, in kako bomo še naprej podpirali ukrajinsko ljudstvo, dokler bo to potrebno," so zapisali v izjavi Bele hiše.

icon-expand Biden in Duda FOTO: AP

Pred letom dni je Biden sicer že opozarjal, da množično kopičenje ruskih enot ob ukrajinskih mejah predstavlja nevarno grožnjo. Celo v njegovi vladi so takrat dvomili v sposobnosti Ukrajincev, da se uprejo invaziji. Večina jih je celo napovedovala skorajšnji padec Kijeva. Vendar so Ukrajinci s svojim pogumom presenetili ves svet. Zadržali so prestolnico, še naprej se upirajo ruskim poskusom nadzora nad ozemljem in se vsakodnevno borijo, da bi osvobodili svojo državo. Vojna pa je zaznamovala tudi Bidnovo zunanjo politiko, posledice se vsakodnevno odražajo v svetovnem gospodarstvu, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa opozarja in se pripravlja na pričakovano novo rusko ofenzivo in prosi zahodne vlade za dodatno pomoč in orožje. Macron je pozval zahodne države, naj povečajo vojaško podporo Kijevu V pogovoru s francoskimi mediji je predsednik Emmanuel Macron udaril po tistih, ki po njegovih besedah želijo vojno razširiti na samo Rusijo, da bi uničili ruski narod.

"Ne mislim, kot menijo nekateri, da si moramo prizadevati za popoln poraz Rusije in jo napasti na njenih tleh," je Macron pojasnil za članek v Le Journal du Dimanche. "Ti ljudje želijo predvsem uničiti Rusijo. To pa nikoli ni bilo stališče Francije in nikoli ne bo naše stališče." Predlagal je še, da so ukrajinska vojaška prizadevanja, ki jih podpirajo zavezniki, edini način, da se Rusija "vrne za mizo in vzpostavi trajen mir". Zavrnil je tudi možnost spremembe režima v Rusiji in podobna prizadevanja po svetu označil za "popoln neuspeh". Kitajska zanika, da razmišlja o dobavah orožja Rusiji Ameriški državni sekretar Antony Blinken je pred prihajajočo obletnico ruske invazije v Ukrajini v nedeljo opozoril, da naj bi Kitajska razmišljala o dobavah orožja in streliva Moskvi. V Pekingu so danes zavrnili te navedbe in Washington obtožili širjenja lažnih informacij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zunanji minister ZDA Blinken je v intervjuju za ameriško televizijo CBS dejal, da Kitajska razmišlja o vojaški pomoči Rusiji. Hkrati je poudaril, da so Pekingu jasno sporočili, da bi takšno ravnanje predstavljalo resno težavo za odnose med ZDA in Kitajsko. Blinken je že na sobotnem srečanju s kitajskim visokim diplomatom ter do nedavnega zunanjim ministrom Wang Yijem ob robu münchenske varnostne konference opozoril Kitajsko pred posledicami, če bi nudila "materialno pomoč" Rusiji v vojni proti Ukrajini.

icon-expand Ši Džingping FOTO: AP