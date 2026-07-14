Rusi odvrgli tritonsko bombo: eksplozija povzročila ogromen udarni val

V vsaj dveh okrožjih ukrajinske prestolnice so po navedbah lokalnih oblasti izbruhnili požari, nekatere so zanetili padajoči ostanki balističnih raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa. O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.
Rusi so objavili tudi videoposnetek bombnega napada na Orihiv, mesto v regiji Zaporožje v jugovzhodni Ukrajini na frontni liniji. Rusi naj bi tam odvrgli tritonsko bombo FAB-3000, ki ima okoli 1,4 tone eksploziva, navajajo obveščevalni analitiki OSINT.
S posnetka je razviden močan udar bombe, eksplozija pa je ustvarila opazen udarni val, ki je dosegel okoliške stavbe. Z mesta udarca se je dvignil visok steber dima.
FAB-3000 je visokoeksplozivna fragmentacijska bomba, razvita je bila v Sovjetski zvezi leta 1946, ko je bila namenjena rušenju industrijskih objektov, podzemnih utrdb in jezov, navaja poljski javni radio Polskie Radio 24.
V začetku leta 2024 je Rusija napovedala ponovno množično proizvodnjo bomb FAB-3000. Nazadnje pa naj bi jih uporabili v Afganistanu pred 40 leti.
35 držav v podporo ukrajinski obrambi
Do novega ruskega napada na Kijev je prišlo kmalu po ponedeljkovem srečanju t. i. koalicije voljnih, ki združuje 35 držav v podporo ukrajinski obrambi pred rusko invazijo. Ukrajina je v Parizu z devetimi evropskimi državami med drugim napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki.
Ukrajinska prestolnica je bila od junija že večkrat tarča obsežnih napadov z raketami, med njimi tudi balističnih. V noči na 2. julij je v napadu v Kijevu umrlo 30 ljudi.
Ob tem je naraslo število žrtev ponedeljkovega ruskega napada na trgovsko plovilo, ki je plulo pod zastavo Toga v bližini Odese. V napadu je bilo ubitih pet članov posadke, še 12 jih je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti.