Rusi odvrgli tritonsko bombo: eksplozija povzročila ogromen udarni val

V vsaj dveh okrožjih ukrajinske prestolnice so po navedbah lokalnih oblasti izbruhnili požari, nekatere so zanetili padajoči ostanki balističnih raket, poroča nemška tiskovna agencija dpa. O morebitnih žrtvah za zdaj ne poročajo.

Rusi so objavili tudi videoposnetek bombnega napada na Orihiv, mesto v regiji Zaporožje v jugovzhodni Ukrajini na frontni liniji. Rusi naj bi tam odvrgli tritonsko bombo FAB-3000, ki ima okoli 1,4 tone eksploziva, navajajo obveščevalni analitiki OSINT.

S posnetka je razviden močan udar bombe, eksplozija pa je ustvarila opazen udarni val, ki je dosegel okoliške stavbe. Z mesta udarca se je dvignil visok steber dima.