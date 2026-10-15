Preplah v Rusiji: na ulicah vse več AI in pravih medvedov

Prebivalka na vzhodu Rusije je septembra v želji, da bi se s prijateljico pošalila, s pomočjo ChatGPT-ja ustvarila sliko velikega rjavega medveda, ki se sprehaja po ulici. Slika se je hitro delila naprej in policija je začela prejemati več klicev zaskrbljenih prebivalcev, na teren so poslali tudi čuvaje in lovce, da bi žival ukrotili.

Policijo je nato poklicala tudi ženska, ki je incident zakuhala in priznala, da slika ni resnična. Potegavščina ni bila zastonj, sodišče ji je naložilo globo v višini 15.000 rubljev (160 evrov).

Obravnavali so že en podoben primer, ko so žensko zaradi lažne objave medveda v vasi kaznovali z globo 30.000 rubljev (322 evrov).