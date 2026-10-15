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Preplah v Rusiji: na ulicah vse več AI in pravih medvedov

Moskva, 15. 10. 2026 09.43 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
N.L.
Medved na Kamčatki na vzhodu Rusije

Na ruskem daljnem vzhodu imajo težave z medvedi. Virtualnimi in resničnimi. Po ruskem spletu je namreč zaokrožilo več z umetno inteligenco ustvarjenih slik in videoposnetkov medvedov na ulicah, kar je sprožilo strah med prebivalci. A letos je medvedov dejansko več. Zaradi slabe letine jagodičevja hrano iščejo vse bližje ljudem, v nekaterih regijah so zaradi nevarnosti razglasili tudi nočno policijsko uro.

Posnetek medveda v Rusiji, ki je nastal s pomočjo umetne inteligence (AI)
Posnetek medveda v Rusiji, ki je nastal s pomočjo umetne inteligence (AI)
FOTO: Profimedia

Prebivalka na vzhodu Rusije je septembra v želji, da bi se s prijateljico pošalila, s pomočjo ChatGPT-ja ustvarila sliko velikega rjavega medveda, ki se sprehaja po ulici. Slika se je hitro delila naprej in policija je začela prejemati več klicev zaskrbljenih prebivalcev, na teren so poslali tudi čuvaje in lovce, da bi žival ukrotili.

Policijo je nato poklicala tudi ženska, ki je incident zakuhala in priznala, da slika ni resnična. Potegavščina ni bila zastonj, sodišče ji je naložilo globo v višini 15.000 rubljev (160 evrov).

Obravnavali so že en podoben primer, ko so žensko zaradi lažne objave medveda v vasi kaznovali z globo 30.000 rubljev (322 evrov).

Medved na Kamčatki na vzhodu Rusije
Medved na Kamčatki na vzhodu Rusije
FOTO: Profimedia

A ne le na spletu, medvedov je več tudi v resničnem življenju. Zaradi slabe letine jagodičevja in priprave na zimo medvedi trenutno intenzivno iščejo hrano, tudi vse bližje ljudem. Območje, kjer bi lahko dobili hrano, je manjše tudi zaradi obsežnih gozdnih požarov.

Od spomladi so medvedi ubili najmanj 26 ljudi, samo septembra 16, poročajo ruski mediji. V več oblasteh so izdali opozorila prebivalcem zaradi povečane aktivnosti medvedov.

Vlada je sporočila, da že pripravljajo nujne ukrepe za nadzor populacije medvedov, ki se je v zadnjih 30 letih več kot podvojila na 308.000. Letos so zato ubili že več kot 3440 medvedov, navaja Reuters. V nekaterih regijah za odstrel ponujajo tudi denarne nagrade.

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Rusija medvedi umetna inteligenca

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KOMENTARJI1

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HitriKrtek
15. 10. 2026 09.57
Kr delajte se norce, mi pa v naše gozdove širimo nevarne zveri medveda, ki niso bili prisotni desetletja in sedaj imamo 4 medvede v Konjicah... ljudje ne upajo na skalce, v strahu nabirajo gobe.. kdo bo odgovarjal, ko bo medved vzel prvo žrtev? Spet sprenevedanje?? +400 medvedov imamo preveč v sloveniji ki so primerni za odstrel, mi pa to gladko ignoriramo. Tatre imajo problem, Italjanski dolomiti imajo problem. pol nemčije in avstrije, mi pa to gladko ignoriramo...
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