Preplah v Rusiji: na ulicah vse več AI in pravih medvedov

Prebivalka na vzhodu Rusije je septembra v želji, da bi se s prijateljico pošalila, s pomočjo ChatGPT-ja ustvarila sliko velikega rjavega medveda, ki se sprehaja po ulici. Slika se je hitro delila naprej in policija je začela prejemati več klicev zaskrbljenih prebivalcev, na teren so poslali tudi čuvaje in lovce, da bi žival ukrotili.
Policijo je nato poklicala tudi ženska, ki je incident zakuhala in priznala, da slika ni resnična. Potegavščina ni bila zastonj, sodišče ji je naložilo globo v višini 15.000 rubljev (160 evrov).
Obravnavali so že en podoben primer, ko so žensko zaradi lažne objave medveda v vasi kaznovali z globo 30.000 rubljev (322 evrov).
A ne le na spletu, medvedov je več tudi v resničnem življenju. Zaradi slabe letine jagodičevja in priprave na zimo medvedi trenutno intenzivno iščejo hrano, tudi vse bližje ljudem. Območje, kjer bi lahko dobili hrano, je manjše tudi zaradi obsežnih gozdnih požarov.
Od spomladi so medvedi ubili najmanj 26 ljudi, samo septembra 16, poročajo ruski mediji. V več oblasteh so izdali opozorila prebivalcem zaradi povečane aktivnosti medvedov.
Vlada je sporočila, da že pripravljajo nujne ukrepe za nadzor populacije medvedov, ki se je v zadnjih 30 letih več kot podvojila na 308.000. Letos so zato ubili že več kot 3440 medvedov, navaja Reuters. V nekaterih regijah za odstrel ponujajo tudi denarne nagrade.
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