Rusi Poljakom predlagajo posvetovanje, Poljska omejuje zračni promet na vzhodu

"19 kršitev našega zračnega prostora, identificiranih več deset brezpilotnih letalnikov, nekaj sestreljenih, akcija je trajala 7 ur, celo noč – zato ne moremo reči, da je šlo za pomoto," je dejal.Sikorski je dejal, da Poljska prejema "cunami" izjav o podpori s strani zaveznikov, vendar se mora to "pretopiti v dejstva".

"Opozarjamo svet na ta napad brez precendesa ruskega brezpilotnega letala na članico ZN, EU in Nata," je za radio RMF FM povedal podpredsednik vlade in zunanji minister Radosaw Sikorski. "V preteklosti sem že govoril pred Varnostnim svetom ZN in zdelo se mi je, da so naši argumenti odmevali in bili slišani." Sikorski vztraja, da je bil napad nameren.

Opozoril je tudi pred namigi, da so brezpilotni letalniki ukrajinskega in ne ruskega izvora, in jih označil za del ruske dezinformacijske kampanje. Sikorski je še dejal, da Putin "vodi hibridno vojno po vsej Evropi" in da so "njegovi cilji bolj ambiciozni, kot si nekateri mislijo". "Ne želi le prevladovati nad Ukrajino, ampak tudi izriniti Združene države iz Evrope in razdeliti zavezništvo," je poudaril.

Medtem je zveza Nato včeraj sporočila, da napad ni bil nameren. Tako trdi tudi Rusija. Rusko ministrstvo za obrambo je na včerajšnjem poročilu za javnost sporočilo, da so bili tarča nočnih napadov vojaški in industrijski cilji zahodnoukrajinskih regijah Vinica, Ivano-Frankovsk, Hmelnitski, Žitomir in Lvov. "Ni bilo ciljev na ozemlju Poljske," so dejali. Ob tem so dodali, da imajo droni, ki so jih našli na Poljskem največji domet 700 kilometrov. Rusko ministrstvo za obramo je poljskemu predlagalo "posvetovanje o zadevi".

Rusija z vdorom na Poljsko ne kaže "nobenega spoštovanja do ZDA ali Evrope", opozarja nekdanji ameriški general v Evropi Ben Hodges, nekdanji poveljnik ameriške vojske v Evropi. "Precej so prepričani, da nihče od nas ne bo sprejel nobenega smiselnega ukrepa". A kritičen je bil tudi do Poljskega odziva. "Uporabljati lovske letala za sestrelitev dronov? Ukrajinci tega ne počnejo tako. Še vedno nismo pripravljeni na ruske drone ali rakete, ki vstopajo v naš zračni prostor. Potrebujemo zemeljske sisteme, kot so tisti, ki jih Ukrajinci uporabljajo za njihovo sestrelitev." Ukrajinci so sicer pri lovu na drone izgubili več lovskih letal, ob letalih Mig-29, vsaj dva F-16.

Ob tem je Hodges še pozval k dodatni zaostritvi sankcij proti Rusiji, saj meni, da so številen komponente v dronih, ki so jih sestrelili nad Poljsko, najverjetneje pridobljeni iz zahodnih držav.

Sodeč po fotografijah in posnetkih ostankov dronov, gre za drone Gerbera. Te ruska vojska uporablja za izvidovanje ter kot vabo za ukrajinsko protiletalsko obrambo in ponavadi (a ne vedno) ne nosijo eksploziva.