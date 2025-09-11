Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Rusi Poljakom predlagajo posvetovanje, Poljska omejuje zračni promet na vzhodu

Varšava, 11. 09. 2025 10.52 | Posodobljeno pred 24 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.V.
Komentarji
6

Rusko ministrstvo za obrambo je sporočilo, da v zračnih napadih, ki so jih izvedli v noči na sredo na zahodu Ukrajine, ni bilo ciljev na ozemlju Poljske. Ob tem so poljskemu ministrstvu za obrambo predlagali konzultacije glede dogodkov. Na drugi strani pa je Poljska zahtevala sklic izredne seje Varnostnega sveta Združenih narodov, prav tako pa načrtuje omejitev zračnega prometa na vzhodu države.

"Opozarjamo svet na ta napad brez precendesa ruskega brezpilotnega letala na članico ZN, EU in Nata," je za radio RMF FM povedal podpredsednik vlade in zunanji minister Radosaw Sikorski. "V preteklosti sem že govoril pred Varnostnim svetom ZN in zdelo se mi je, da so naši argumenti odmevali in bili slišani." Sikorski vztraja, da je bil napad nameren. 

"19 kršitev našega zračnega prostora, identificiranih več deset brezpilotnih letalnikov, nekaj sestreljenih, akcija je trajala 7 ur, celo noč – zato ne moremo reči, da je šlo za pomoto," je dejal.Sikorski je dejal, da Poljska prejema "cunami" izjav o podpori s strani zaveznikov, vendar se mora to "pretopiti v dejstva".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 Opozoril je tudi pred namigi, da so brezpilotni letalniki ukrajinskega in ne ruskega izvora, in jih označil za del ruske dezinformacijske kampanje. Sikorski je še dejal, da Putin "vodi hibridno vojno po vsej Evropi" in da so "njegovi cilji bolj ambiciozni, kot si nekateri mislijo". "Ne želi le prevladovati nad Ukrajino, ampak tudi izriniti Združene države iz Evrope in razdeliti zavezništvo," je poudaril.

Medtem je zveza Nato včeraj sporočila, da napad ni bil nameren. Tako trdi tudi Rusija. Rusko ministrstvo za obrambo je na včerajšnjem  poročilu za javnost sporočilo, da so bili tarča nočnih napadov vojaški in industrijski cilji zahodnoukrajinskih regijah Vinica, Ivano-Frankovsk, Hmelnitski, Žitomir in Lvov. "Ni bilo ciljev na ozemlju Poljske," so dejali. Ob tem so dodali, da imajo droni, ki so jih našli na Poljskem največji domet 700 kilometrov. Rusko ministrstvo za obramo je poljskemu predlagalo "posvetovanje o zadevi"

Rusija z vdorom na Poljsko ne kaže "nobenega spoštovanja do ZDA ali Evrope", opozarja nekdanji ameriški general v Evropi Ben Hodges, nekdanji poveljnik ameriške vojske v Evropi. "Precej so prepričani, da nihče od nas ne bo sprejel nobenega smiselnega ukrepa". A kritičen je bil tudi do Poljskega odziva. "Uporabljati lovske letala za sestrelitev dronov? Ukrajinci tega ne počnejo tako. Še vedno nismo pripravljeni na ruske drone ali rakete, ki vstopajo v naš zračni prostor. Potrebujemo zemeljske sisteme, kot so tisti, ki jih Ukrajinci uporabljajo za njihovo sestrelitev." Ukrajinci so sicer pri lovu na drone izgubili več lovskih letal, ob letalih Mig-29, vsaj dva F-16.

Ob tem je Hodges še pozval k dodatni zaostritvi sankcij proti Rusiji, saj meni, da so številen komponente v dronih, ki so  jih sestrelili nad Poljsko, najverjetneje pridobljeni iz zahodnih držav. 

Sodeč po fotografijah in posnetkih ostankov dronov, gre za drone Gerbera. Te ruska vojska uporablja za izvidovanje ter kot vabo za ukrajinsko protiletalsko obrambo in ponavadi (a ne vedno) ne nosijo eksploziva.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.



droni poljska rusija
Naslednji članek

Silovito neurje v Mostarju, na Reki so se ulice spremenile v hudournike

Naslednji članek

Eksplozija cisterne povzročila kaos: mrtvi in opečeni na avtocesti

  • SESALNIK LISTJA
  • ŽAGA
  • PEČ ZA PICO
  • REGAL
  • PANELI
  • BAZEN
  • KOPALNIŠKO POHIŠTVO
  • RADIATOR
  • RAZVLAŽILNIK
  • PEČ
  • VIJAČNIK
  • BAGER
  • ZBIRALEC LISTOV
KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Levi so barabe
11. 09. 2025 11.16
Njihov problem. Ne nas zraven vlečt v to.
ODGOVORI
0 0
JApajaDAja
11. 09. 2025 11.10
-1
belorusija je poljake obvestila o smeri leta dronov na poljsko!
ODGOVORI
0 1
Mclaren
11. 09. 2025 11.07
+2
Bi jaz Rusom predlagal eno okrog ušes!
ODGOVORI
2 0
rdeča petokraka
11. 09. 2025 11.01
+1
Zdi se mi čudno, da lahko dron, ki se giblje horizontalno pristane na strehi kurnika. Kot da je tam postavljen namerno.
ODGOVORI
3 2
Blue Dream
11. 09. 2025 11.15
nebi bil presenečen. se sprašujem če je bila cela ta vključitev vzhodne evrope v EU in NATO namerna in planirana z nekim namenom
ODGOVORI
0 0
slim386
11. 09. 2025 11.16
Razmisli mslo bolj
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215