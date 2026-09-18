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Rusi prvič od začetka vojne v Ukrajini odhajajo na volišča

Moskva, 18. 09. 2026 06.18 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA N.L.
Volitve v Rusiji

V Rusiji se začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča Enotna Rusija, vprašanje je le, s kakšnim izidom.

Volitve 450 poslancev dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu - med drugim zaradi izjemne velikosti države, njene raznolikosti in posledično zelo različnih interesov volivcev. Vsak volivec en glas odda za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Polovica mandatov se tako razdeli med strankarske liste, druga polovica pa med zmagovalce enomandatnih okrajev.

Podpora vladajoči stranki Enotna Rusija, ki jo vodi nekdanji predsednik države in namestnik vodje sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev, je v zadnjih mesecih sicer upadla, a bo ta kljub temu najverjetneje ohranila parlamentarno večino. Vprašanje pa je, ali si bo zagotovila tudi ustavno večino - 300 od skupno 450 sedežev v dumi.

Potem ko je vrhovno sodišče iz volilne tekme izključilo edino protivojno opozicijsko stranko Jabolko, bo Enotno Rusijo izzvalo deset strank. Med njenimi večjimi tekmeci, vsaj deklarativno, so komunisti, ultranacionalistična LDPR, socialistična in družbeno konservativna Pravična Rusija in Novi ljudje. Vse naštete stranke običajno glasujejo v skladu z Enotno Rusijo.

Kremelj volitve obravnava tudi kot barometer javnega mnenja o vojni v Ukrajini. Predsednik Vladimir Putin je v sredinem nagovoru udeležbo na volitvah označil za ruski "skupni prispevek" k zmagi. Dejal je tudi, da mora glasovanje na volitvah pokazati enotnost ruskega naroda.

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