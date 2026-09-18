Rusi prvič od začetka vojne v Ukrajini odhajajo na volišča

Volitve 450 poslancev dume, spodnjega doma ruskega parlamenta, potekajo po mešanem sistemu - med drugim zaradi izjemne velikosti države, njene raznolikosti in posledično zelo različnih interesov volivcev. Vsak volivec en glas odda za stranko, drugega pa za kandidata v svojem volilnem okraju. Polovica mandatov se tako razdeli med strankarske liste, druga polovica pa med zmagovalce enomandatnih okrajev.

Podpora vladajoči stranki Enotna Rusija, ki jo vodi nekdanji predsednik države in namestnik vodje sveta za nacionalno varnost Dmitrij Medvedjev, je v zadnjih mesecih sicer upadla, a bo ta kljub temu najverjetneje ohranila parlamentarno večino. Vprašanje pa je, ali si bo zagotovila tudi ustavno večino - 300 od skupno 450 sedežev v dumi.