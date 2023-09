Rusi s svojimi avtomobili ne smejo več v baltske države: 'Tu niso dobrodošli'

Obstajajo sicer izjeme, kot v primeru tranzita v rusko eksklavo Kaliningrad, izvzeti so tudi avtomobili diplomatskih in konzularnih predstavništev.

"Z današnjim dnem bo Estonija prepovedala vstop vsem v Rusiji registriranim vozilom," je Tsahkna objavil na družbenem omrežju X in se s tem pridružil ukrepu, ki sta ga le dan prej objavili Latvija in Litva, piše hrvaški Index.

Sicer pa baltske države ne ukrepajo tako na svojo roko, Evropska komisija je 8. septembra objavila dokument, v katerem pojasnjuje smernice sankcij, uvedenih proti Rusiji zaradi agresije v Ukrajini. Zapisano je, da se šteje za nezakonit uvoz, če ruski državljani vstopijo v Evropsko unijo z lastnimi vozili, njihovi avtomobili pa se lahko zasežejo ne glede na namen ali obdobje predvidenega bivanja.

Pa ne samo avtomobili, dokument navaja, da se lahko Rusom zaseže tudi kozmetika, kovčki, mobilne naprave, usnjeni in krzneni izdelki, poldragi in dragi kamni ter fotoaparati, poroča Kyiv Independent.

Napetosti na mejah baltskih držav z Rusijo in Belorusijo so vsak dan večje, ne samo zaradi invazije v Ukrajini, temveč tudi zaradi migrantske krize in prisotnosti ruske skupine Wagner v Belorusiji.