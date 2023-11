Rusi se trudijo pridobiti izgubljena ozemlja, močno okrepili napade

"Rusi so postali aktivnejši in poskušajo ponovno zavzeti že izgubljene položaje, sovražnikove napade pa odbijajo," je generalpolkovnik Oleksandr Sirski sporočil na Telegramu. Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva je sporočil, da so ruske sile odbile pet ukrajinskih napadov v bližini Klišivke in Kurdjumivke, dveh manjših naselij južno od Bahmuta. Prizadevajo si tudi za obkolitev Avdijivke, general Oleksandr Tarnavski, ki vodi ukrajinske enote, je dejal, da so Rusi okrepili letalske napade. Ruske enote naj bi tako v enem dnevu izvedle 30 zračnih napadov in se skoraj 50-krat spopadle z ukrajinskimi enotami.