Rusi sestavili 'Carski vlak': 30-kilometrski 'jekleni zid' v Donecku

Satelitski posnetki iz maja 2023 in februarja 2024, ki jih je analiziral Inštitut za preučevanje vojne (ISW), razkrivajo nenavadno strukturo, na kateri je več tisoč tovornih vagonov. Kot poroča BNN, naj bi se gradnja te strukture začela julija 2023, ko so ruske enote začele postavljati tovorne vagone le šest kilometrov proč od frontne črte. Iz tega je nastal "Carski vlak", ki bi lahko potencialno služil kot dodatna plast obrambe pred ukrajinskimi silami.

Kljub prizadevanjem ukrajinske vojske, da si povrnejo zasedena ozemlja, so le malo napredovali, ruske sile na tem območju so namreč dosegle nekatere ozemeljske koristi. Ti napredki pa so posledično privedli do spremembe ukrajinske vojaške strategije, saj so sile v regiji Doneck zavzele bolj obrambni položaj.

Ta taktika obrambe sicer ni povsem neznana v zgodovini. Gre za starodavno vojaško strategijo, znano tudi kot "vagonska utrdba" ali "vagonska trdnjava". Strategijo so dokumentirali že zgodovinarji v rimskih časih, vključuje pa postavljanje vagonov v obrambne formacije za oblikovanje začasnih utrdb oziroma vojaških taborov. Vagoni, ne glede na to, kako so razporejeni, namreč zagotavljajo zaščito za vojake in zaloge ter ustvarjajo utrdbo sredi konflikta.

Češki husiti so to taktiko imenovali vozová hradba in jo kar precej uspešno izvajali. Ko se je husitska vojska soočila s številčno močnejšim nasprotnikom, so običajno iz oboroženih vozov oblikovali kvadrat, vozove povezali z železnimi verigami in nastalo utrdbo branili pred sovražniki. Takšen tabor je bilo relativno lahko postaviti, za sovražnikovo konjenico pa je bil skoraj nedotakljiv. Poleg njih so to strategijo redno izvajali tudi kozaki. Tudi v ZDA so v 19. stoletju podobne obrambne formacije izvajali naseljenci, ki so v konvojih z vozovi potovali proti zahodu. Te provizorične utrdbe so zagotavljale določeno stopnjo varnosti pred sovražnimi silami.

Koncept take "utrdbe" se vrti okoli prilagodljivosti njene zasnove. Vagoni so namreč lahko razporejeni tudi v pravokotniku, krogu ali drugih oblikah, pomembno je le, da zagotavljajo nujno potrebno zaščito. Konstrukcija, kot je "Carski vlak", se razteza na precej dolgi razdalji in lahko služi več strateškim namenom, ne le obrambnim.