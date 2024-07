Rusi sestrelili štiri ukrajinske drone, Ukrajinci štiri šahede

Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so sestrelili štiri brezpilotnike, ki so jih na rusko ozemlje izstrelile ukrajinske sile. Dva so sestrelili v regiji Rostov ter po enega v obmejnih regijah Belgorod in Kursk. Ukrajinska vojska pa navaja, da so v petek nad regijama Harkov in Doneck sestrelili štiri drone iranske izdelave.