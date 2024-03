Rusi udarili na Kijev, več ljudi ranjenih, poškodovana tudi infrastruktura

Gre za prvi večji napad v zadnjih tednih, uporabili pa so balistične in manevrirne rakete, je dejal Sergej Popko, vodja kijevske vojaške uprave. "Po 44 dneh premora je sovražnik ponovno izvedel raketni napad na Kijev," je pojasnil. "Vse reševalne službe so na lokacijah, odpravljanje posledic pa je v teku."