Rusi v hiperzvočnem raketnem napadu na Kijev zadeli otroško bolnišnico

Ukrajinske zračne sile so poročale, da so Rusi izstrelili več balističnih in križarskih raket na Ukrajino, eksplozije pa naj bi bilo slišati in čutiti po vsej prestolnici. Med napadom naj bi uporabili tudi hiperzvočne rakete Kinzhal, ki letijo z 10-kratno hitrostjo zvoka, so sporočile ukrajinske letalske sile. Kijevska vojaška uprava je na Telegramu sporočila, da je bilo v mestu ubitih najmanj sedem ljudi, nadaljnjih 25 pa je ranjenih, poroča Sky News.

Ukrajina je aktivirala zračno obrambo, prebivalce pa so pozvali, naj ostanejo v zakloniščih. Po družbenih omrežjih so se razširili videoposnetki na katerih je videti oblake dima, ki se dvigajo nad mestom.