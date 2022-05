Rusi v Srbiji množično odpirajo podjetja

Največ ruskih podjetnikov in podjetij prihaja iz tehnološkega sektorja. Tehnološko dejavnost je v omenjenem obdobju registriralo 268 ruskih samostojnih podjetnikov in 29 družb.

Največ družb in samostojnih podjetnikov iz Rusije, ki so se registrirali v Srbiji, se ukvarja s programiranjem. Sledijo svetovalne storitve, veletrgovina, proizvodnja avdiovizualnih izdelkov, kinematografska dela ter oblikovalska in oglaševalska dejavnost.

Zaradi ruske invazije na Ukrajino je svoje domove zapustilo tudi veliko Rusov, ne samo Ukrajincev. Rusijo je med junijem in marcem letos po podatkih ruske varnostne službe zapustilo 3,8 milijona ljudi. Nekateri so odšli, ker so se zbali splošne mobilizacije, drugi zaradi sankcij Zahoda proti Rusiji, tretji zaradi spletne cenzure.