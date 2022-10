Rusi z novim rekordom: letalo naj bi sestrelili na razdalji kar 217 km

Za izstrelitev rakete zemlja-zrak naj bi uporabili dovršen sistem protizračne obrambe S-300V4, medtem ko so predhodni rekord postavili z uporabo sistema S-400 marca letos, ko so nad Kijevom sestrelili vojaškega lovca Su-27.

Kot poroča revija Military Watch, naj bi Rusi potrdili, da so sestrelili dve ukrajinski vojaški letali, in sicer lovca Su-27 in vojaško letalo Su-24. Letali naj bi leteli nizko, da bi se izognili ruski protizračni obrambi, nato pa se dvignili le toliko, da bi izstrelili rakete, in se spet spustili. Gre za t.i. skakanje. Ruska protizračna obramba je izkoristila priložnost in letali sestrelila, ko sta se spuščali. Da so ostali brez dveh letal, je sicer potrdila tudi Ukrajina. Znano je, da sta leteli na območju regije Poltava. Za lovca Su-27 39. taktične letalske brigade so navedli, da je 'izgubljen', pilot mrtev, medtem ko so za Su-24M navedli, da so ga sestrelili Rusi, ko se je 12. oktobra vračal z misije. Eden od pilotov je sestrelitev preživel.

Sistem protizračne obrambe S-300V4 je precej izboljšan naslednik starejšega S-400. Za sestrelitev letal naj bi uporabili raketo 40N6, ki imajo doseg neverjetnih 400 km, medtem ko ima raketa 48N6DM, ki je del tega sistema protizračne obrambe, domet 250 km in lahko prestreže tarče z nadzvočno hitrostjo.

Gre za zelo zmogljive rakete, ki se najprej dvignejo zelo visoko, nato pa se spuščajo proti svoji tarči, pri čemer imajo na račun vgrajenega radarja odličen pregled nad zelo velikim območjem, kar jim omogoča, da zadenejo tarče, ki letijo celo do 5 metrov nad tlemi v radiusu 400 kilometrov.