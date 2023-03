Rusi z raketami napadli stanovanjski kompleks v Zaporožju

Rusija je okrepila svoje raketne napade na Ukrajino, v noči na četrtek so namreč zadeli stanovanjska območja, žrtve raketiranja pa so bili študenti in drugi civilisti. Napadi so se nadaljevali tudi v stanovanjskem kompleksu v Zaporožju, kjer je bila ubita ena oseba. Rusi trdijo, da je kompleks zadela ukrajinska raketa.

"Rusija divje obstreljuje mesto," je zapisal predsednik Volodimir Zelenski v objavi na Telegramu in objavil posnetek na katerem je ruska raketa zadela devetnadstropno stanovanjsko stavbo na prometni cesti v jugovzhodnem mestu Zaporožje. "Streljajo na stanovanjska območja, kjer živijo navadni ljudje in otroci," je dodal. Ukrajinski mediji so objavili več različnih posnetkov ruske rakete, ki je padla na stanovanjsko hišo nasproti nakupovalnega središča v Zaporožju. Stavbo je obdal gost črn dim, v zrak pa so poleteli kosi betona. Posledice napada so enormne. Zoglenela stanovanja, plameni, dim, kupi razbitega stekla ter steklene črepinje. Med ranjenimi sta dva otroka, 25 ljudi pa je potrebovalo bolnišnično zdravljenje, od tega so trije v kritičnem stanju, je dejal sekretar mestnega sveta Zaporožja Anatolij Kurtijev.

Rusija je zanikala, da bi napadala stanovanjska območja, čeprav artilerija in raketni napadi skoraj vsakodnevno zadanejo stanovanjske hiše in civilno infrastrukturo. Ruski uradniki so za nekatere najbolj smrtonosne napade na stanovanja obtožili celo ukrajinsko zračno obrambo, ki naj bi ogrožala civiliste. Rusi trdijo tudi, da Ukrajina v civilnih stavbah skriva vojaško opremo in osebje. "V Zaporožju je pekel," je na Telegramu zapisal ukrajinski poslanec Oleksiy Goncharenko in dodal: "V bližini ni nobenih vojaških objektov."

Zaporožje je približno 100 kilometrov oddaljeno od jedrske elektrarne Zaporožje, ki je največja v Evropi. Med vojno je bila že večkrat ogrožena in je že več mesecev zaprta. Tokrat je mednarodna agencija ZN za atomsko energijo sporočila, da je elektrarna ponovno izgubila rezervni zunanji vir energije. Njenih šest reaktorjev še vedno potreuje električno energijo za hlajenje jedrskega goriva. Vladimir Rogov, uradnik regionalne uprave, ki jo je imenovala Moskva za ruski del regije Zaporožje, pa je zatrdil, da je stanovanjski kompleks zadela ukrajinska raketa zračne obrambe, izstreljena za prestrezanje ruske rakete. Napad na študentski dom Ruske sile so pred zoro izstrelile še eksplozivna brezpilotna letala na srednjo šolo in dva internata v mestu Ržiščev južno od ukrajinske prestolnice, so sporočili ukrajinski uradniki. Točnih podatkov o tem, koliko ljudi je bilo v študentskih domov ni znano. Med tistimi, ki so jih potegnili izpod ruševin je bilo tudi truplo 40-letnega moškega, je pojasnil načelnik regionalne policije Andrij Nebitov in dodal, da je bilo več kot 20 ljudi hospitaliziranih.

Napad se je zgodil v ključnem trenutku, ravno ko sta se zaključevali diplomatski misiji. Japonski premier Fumio Kishida je po srečanju z Zelenskim zapustil Kijev, kitajski voditelj Xi Jinping pa Moskvo.