Rusi z več sto droni in raketami nad Kijev, Poljska v zrak poslala vojaška letala

Poljske oborožene sile so na omrežju X sporočile, da so v odgovor na ruske napade v Ukrajini aktivirale vojaška letala v svojem zračnem prostoru, sisteme zračne obrambe na kopnem pa so dale v stanje visoke pripravljenosti.

Zaprli so tudi poljski zračni prostor v bližini dveh jugovzhodnih mest, Lublin in Rzeszow.

Ti ukrepi so preventivni, z njimi želijo zavarovati poljski zračni prostor ter zaščititi državljane, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, so še pojasnili v poljski vojski.

Ruski napadi v Ukrajini so bili ponoči usmerjeni na stanovanjska območja, je danes na omrežju X sporočil zunanji minister Andrij Sibiha.

Župan Kijeva Vitalij Kličko je pojasnil, da je ranjenih najmanj pet oseb, ki so hospitalizirane.