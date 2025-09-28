Rusi z več sto droni in raketami nad Kijev, Poljska v zrak poslala vojaška letala

Poljske oborožene sile so na omrežju X sporočile, da so v odgovor na ruske napade v Ukrajini aktivirale vojaška letala v svojem zračnem prostoru, sisteme zračne obrambe na kopnem pa so dale v stanje visoke pripravljenosti.
Zaprli so tudi poljski zračni prostor v bližini dveh jugovzhodnih mest, Lublin in Rzeszow.
Ti ukrepi so preventivni, z njimi želijo zavarovati poljski zračni prostor ter zaščititi državljane, zlasti na območjih, ki mejijo na Ukrajino, so še pojasnili v poljski vojski.
Ruski napadi v Ukrajini so bili ponoči usmerjeni na stanovanjska območja, je danes na omrežju X sporočil zunanji minister Andrij Sibiha.
Župan Kijeva Vitalij Kličko je pojasnil, da je ranjenih najmanj pet oseb, ki so hospitalizirane.
Po ocenah neodvisnih opazovalcev gre za enega največjih napadov na Kijev od začetka vojne februarja 2022, poroča Sky News. Napad se je začel okoli 6. ure zjutraj, številni prebivalci pa so se zatekli na postaje podzemne železnice globoko pod zemljo.
Napad se je zgodil, potem ko je ruski zunanji minister Sergej Lavrov v nagovoru na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku zatrdil, da Rusija nima namena napasti nobene države članice Nata ali EU. Opozoril pa je, da se bodo "odločno odzvali" na kakršno koli agresijo, usmerjeno proti njim.
"Predsednik Putin je takšne provokacije večkrat ovrgel. Rusija ni nikoli imela namena oz. nima takšnih namenov, vendar bo vsaka agresija proti moji državi naletela na odločen odgovor," je dejal. "Grožnje s silo proti Rusiji postajajo vse pogostejše," je še dodal.