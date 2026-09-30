Rusi zagrozili Natu, pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje

Dokument, ki ga je pridobil Reuters, navaja, da bi takšna dejanja vključevala možnost "ruskih napadov na centre odločanja v državah članicah zavezništva že na samem začetku konflikta". "Rusija bo pripravljena uporabiti celoten arzenal sil in zmogljivosti, ki jih ima na voljo, vključno z jedrskim orožjem, da bi branila svoje ozemlje, če bi države Nata izvedle kakršen koli poskus izolacije Kaliningrajske oblasti od preostalega dela države," je zapisano v dokumentu.

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Poleg tega zasebnega opozorila so ruska veleposlaništva v vsaj treh evropskih državah v zadnjih treh dneh objavila izjave, v katerih so Nato obtožila zaostrovanja napetosti z vojaškimi vajami in pripravo scenarijev, ki vključujejo Kaliningrad. Rusija je sicer obenem zavrnila zahodne trditve, da predstavlja grožnjo Evropi. Kot so dejali, nimajo namena napasti držav Nata, vendar opozarjajo, da bi na kakršno koli "agresijo proti Kaliningradu" odgovorili z najmočnejšim možnim odzivom. Kot piše Reuters, takšna opozorila kažejo na "močno zaostrovanje odnosov med Rusijo in evropskimi državami", ki Moskvo že dalj časa obtožujejo "hibridne vojne na celini". Rusija to zanika in zavrača ponavljajoče se izjave zahodnih politikov, da se pripravlja na morebiten vojaški napad na katero od držav članic Nata.

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