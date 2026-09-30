Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rusi zagrozili Natu, pripravljeni uporabiti tudi jedrsko orožje

Moskva, 30. 09. 2026 12.43 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ruski vojaki v Sudži

Rusija je poslala opozorilo zvezi Nato, da so pripravljeni uporabiti jedrsko orožje, če bi zahodno zavezništvo poskušalo "odrezati Kaliningrad", rusko eksklavo ob Baltskem morju. Moskva je namreč Nato obtožila "nevarnega in nepremišljenega ravnanja", ki prinaša veliko tveganje za izbruh "neposrednega oboroženega spopada".

Dokument, ki ga je pridobil Reuters, navaja, da bi takšna dejanja vključevala možnost "ruskih napadov na centre odločanja v državah članicah zavezništva že na samem začetku konflikta".

"Rusija bo pripravljena uporabiti celoten arzenal sil in zmogljivosti, ki jih ima na voljo, vključno z jedrskim orožjem, da bi branila svoje ozemlje, če bi države Nata izvedle kakršen koli poskus izolacije Kaliningrajske oblasti od preostalega dela države," je zapisano v dokumentu.

Kaliningrad
Kaliningrad
FOTO: Shutterstock

Poleg tega zasebnega opozorila so ruska veleposlaništva v vsaj treh evropskih državah v zadnjih treh dneh objavila izjave, v katerih so Nato obtožila zaostrovanja napetosti z vojaškimi vajami in pripravo scenarijev, ki vključujejo Kaliningrad. Rusija je sicer obenem zavrnila zahodne trditve, da predstavlja grožnjo Evropi.

Kot so dejali, nimajo namena napasti držav Nata, vendar opozarjajo, da bi na kakršno koli "agresijo proti Kaliningradu" odgovorili z najmočnejšim možnim odzivom. 

Kot piše Reuters, takšna opozorila kažejo na "močno zaostrovanje odnosov med Rusijo in evropskimi državami", ki Moskvo že dalj časa obtožujejo "hibridne vojne na celini". Rusija to zanika in zavrača ponavljajoče se izjave zahodnih politikov, da se pripravlja na morebiten vojaški napad na katero od držav članic Nata.

"Prvič po hladni vojni, da nam Rusija tako grozi"

Tiskovna predstavnica Nata Allison Hart je potrdila, da je Rusija zavezništvu poslala neuradni dokument, vendar njegove vsebine ni razkrila. Kot je dodala, so Moskvi že poslali odgovor in poudarili, da je Nato "obrambno zavezništvo in da nobena od dejavnosti ali vojaških sil ne predstavlja grožnje nobenemu delu Rusije".

"Odločno obsojamo grožnje z uporabo sile, vključno z vsakršno neodgovorno jedrsko retoriko. Rusijo pozivamo, naj konča svojo neizzvano vojno v Ukrajini," je dejala.

Oglasil se je tudi visoki evropski obrambni uradnik, ki je ostal anonimen in poudaril, da je to prvič po hladni vojni, da "nam Rusija tako grozi".

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
rusija nato zda kaliningrad

Sodišče: 'Štrajk' v Zagrebu nezakonit

24ur.com Nato: Ruska jedrska retorika je nevarna in neodgovorna
24ur.com 'Vsak dan ruske okupacije elektrarne se povečuje nevarnost sevanja za Evropo'
24ur.com Po 'grožnjah z Zahoda' Rusi ukrepajo: Začenjajo se vaje s taktičnim jedrskim orožjem
24ur.com Rusija po ameriški napovedi kasetnih bomb za Ukrajino grozi s 'podobnim' orožjem
24ur.com Moskva zagrozila z ostrim odzivom na ukrajinske napade
24ur.com 'Rožljanje' z jedrskim orožjem: 12.700 razlogov za zaskrbljenost
24ur.com Energoatom opozarja na nevarnost uhajanja radioaktivnih snovi iz Zaporožja
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
bibaleze
Portal
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
zadovoljna
Portal
Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo iskreni, tehtnice čaka prijeten dan
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo iskreni, tehtnice čaka prijeten dan
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Po skoraj desetletju ljubezni sta šla vsak svojo pot
Po skoraj desetletju ljubezni sta šla vsak svojo pot
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
moskisvet
Portal
Svet nogometa pretresla tragična smrt: umrl je pri komaj 32 letih
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Mislite, da veste vse o kolesarstvu? Preizkusite svoje znanje
Poslovila se je še ena legenda zlate dobe Hollywooda: igrala je ob boku Marlona Branda
Poslovila se je še ena legenda zlate dobe Hollywooda: igrala je ob boku Marlona Branda
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
dominvrt
Portal
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
okusno
Portal
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984