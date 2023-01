Rusi zanikajo odgovornost za napad v Dnipru, Zelenski jih je označil za strahopetce

Guverner Dnipropetrovska Valentin Rezničenko je opozoril, da po ruskem raketnem napadu na stanovanjsko hišo v tem vzhodno ukrajinskem mestu morda ne bo več preživelih. Celoten del devetnadstropnega bloka se je namreč zrušil, umrlo naj bi najmanj 35 ljudi, več deset jih pogrešajo. Reševanje se nadaljuje, od 75 preživelih pa so skoraj vsi ranjeni. Kremelj sicer zanika odgovornost za napad.

icon-expand Gasilci nosijo poškodovano žensko iz zadete devetnadstropne stavbe v Dnipru. FOTO: AP

Število smrtnih žrtev ruskega raketnega napada na stanovanjsko hišo v mestu Dnipro na jugovzhodu Ukrajine se je povečalo na 37, so sporočile oblasti, medtem ko zahodni analitiki opozarjajo na znake, ki kažejo, da se Kremelj po skoraj 11 mesecih spopadov pripravlja na dolgotrajno vojno v Ukrajini. Med žrtvami sobotnega napada na večnadstropno stanovanjsko stolpnico sta dva otroka, je sporočila ukrajinska nacionalna policija, med 75 ranjenimi pa je 15 otrok. "Do zdaj je napad zahteval življenja 35 prebivalcev stavbe. 39 ljudi je bilo rešenih, 75 pa ranjenih," je dejal Valentin Rezničenko in dodal, da usoda 35 prebivalcev zaenkrat še ni znana. Župan Boris Filatov je dejal, da je možnost, da bi našli še druge žive, "minimalna", poroča BBC.

V mrzli januarski noči so reševalne ekipe vso noč in ves dan iskale morebitne preživele v stanovanjskem bloku, kjer je pred zadetkom živelo okoli 1700 ljudi. Delavci so z žerjavi skušali reševati ljudi, ujete v zgornjih nadstropjih, tisti, ki so ostali ujeti in neopaženi pa so nase opozarjali z lučkami na mobilnih telefonih. Ivan Garnuk je bil v svojem stanovanju, ko je vanjo priletela raketa, in je dejal, da ima srečo, da je preživel. Povedal je, da je bil šokiran, da so Rusi zadeli stanovanjsko stavbo brez nikakršne strateške vrednosti. "Tu ni vojaških objektov. Tu ni ničesar," je dejal. "Tu ni zračne obrambe, tu ni vojaških oporišč. Udarilo je samo po civilistih, nedolžnih ljudeh." Rusija je priznala druge raketne napade, a ne tega na stanovanjsko hišo, medtem ko Ukrajinci in preostali del sveta trdijo, da za napad ni kriv nihče drug kot prav Rusi.

V svojem nedeljskem večernem nagovoru je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski dejal, da se bojujejo za vsakega človeka. "Reševalna operacija bo trajala, dokler bo obstajala najmanjša možnost, da rešimo življenja," je dejal in dodal, da je med žrtvami med drugim 15-letno dekle, dva otroka pa naj bi izgubila starše. Kot je glede napada še izpostavil Zelenski, z vsega sveta prejemajo izraze sožalja in podpore, na ruski strani pa je tišina. V nagovoru je prešel na uporabo ruščine in dejal, da želi nagovoriti tiste, ki "niti sedaj ne zmorejo izgovoriti nekaj besed obsodbe tega terorja".

icon-expand Napad na stanovanjsko poslopje v ukrajinske Dnipru FOTO: AP

"Vaša strahopetna tišina, vaš poskus, da počakate, da vse to mine, se bo končalo zgolj tako, da bodo nekega dne ti isti teroristi prišli po vas," je dodal. Na napad se je med drugim odzval visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki je ponovno obsodil rusko agresijo nad civilnim prebivalstvom. "Ti zločini ne bodo ostali nekaznovani. EU bo še naprej podpirala Ukrajino, dokler bo to potrebno," je zapisal na Twitterju. Poljski premier Mateusz Morawiecki je raketne napade označil za "nečloveške" in dodal, da "Rusija namerno nadaljuje z vojnimi zločini nad civilisti". V Moskvi napad na stanovanjsko stavbo zanikajo V Kremlju so zanikali odgovornost za sobotni napad na stanovanjsko stavbo v ukrajinskem mestu Dnipro. "Ruske sile ne napadajo stanovanjskih stavb ali družbene infrastrukture, ampak vojaške cilje," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov in dodal, da bi napad lahko povzročila ukrajinska stran.

icon-expand Ranjeni ukrajinski vojak blizu Kremine v Luganski oblasti. FOTO: AP

Peskov je omenil "sklep nekaterih predstavnikov ukrajinske strani", ki naj bi menili, da bi napad lahko povzročila zračna obramba. Ob tem je tiskovni predstavnik Kremlja na vprašanje o težkih oklepnih vozilih, ki jih je v zadnjem času več zahodnih držav obljubilo Ukrajini, odgovoril, da ta ne morejo spremeniti razmer na bojišču. "Ti tanki dobro gorijo in bodo še naprej goreli," je dejal po navedbah ruske tiskovne agencije Tass in vnovič poudaril, da bodo cilji "posebne vojaške operacije" v Ukrajini doseženi. Napad v Dnipru je bil najhujši od vrste sobotnih raketnih napadov po vsej Ukrajini, med drugim v Kijevu, Harkovu in Odesi. To so bili sicer prvi obsežni ruski napadi od začetka leta, znova pa so bili pretežno usmerjeni v ukrajinsko kritično energetsko infrastrukturo. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je v pogovoru za državno televizijo v Moskvi zatrdil, da vojaške operacije potekajo po načrtih. Nadaljujejo se siloviti spopadi po drugih mestih v Ukrajini V vzhodni ukrajinski pokrajini Doneck se medtem nadaljujejo ostri spopadi, po mnenju vojaških analitikov, pa sta do zdaj obe strani utrpeli znatne škode, navaja AP.

