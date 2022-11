Rusi zaobšli sankcije: zahodne dobrine kupujejo prek spleta

S tem, ko bodo v Rusijo prek pošte znova prišle tudi 'zahodne dobrine', se pojavi vprašanje, ali je ustvarjanje dobička z državo, ki je začela vojno, etično. Kot poroča Politico, se podjetja, ki se vračajo na ruski trg, kot so Nike, Zara in HM, na pomisleke še niso odzvala.

Od včeraj lahko Rusi prek spleta naročajo tudi izdelke drugih znanih ameriških in evropskih blagovnih znamk, so sporočili iz ruske poštne službe, sporoča državna tiskovna agencija Tass. Blago zahodnih podjetij bodo lahko Rusi kupili (le) neposredno na spletnih straneh podjetij s tujimi ali ruskimi bančnimi karticami.

Podjetje Post Global s sedežem v kitajskem Hongkongu pa ruskim potrošnikom za dodatno plačilo ponuja neposreden nakup izdelkov. Da se bo podjetje izognilo sankcijam, bodo nato naročene nakupe tri mesece hranili v ameriškem skladišču Post Globala, nato pa bodo poslani v Rusijo.

Poleg oblačil tudi avtomobilski deli

"Obiščite najbolj priljubljene spletne trgovine v Ameriki in Evropi, kjer vas časa na milijone izdelkov, stotisoče blagovnih znamk in ogromno popustov," spletna stran Post Globala vabi ruske potrošnike k nakupu zahodnih izdelkov. Na njej ponujajo tudi vse kozmetične znamke, komplete Lego, Iphone in celo avtomobilske dele, od katerih je ruska industrija močno odvisna.

Od začetka Ruske agresije na Ukrajino se je sicer iz države umaknilo na stotine zahodnih podjetij. Ta so svoje poslovanje zaradi sankcij, ki so jih članice Unije in ZDA uvedle proti Rusiji, ali ukinila ali pa le začasno zaustavila. Coca-Cola se je iz Rusije na primer popolnoma umaknila, spet druga podjetja, kot je McDonald's, so verige svojih obratov in restavracij prodala.