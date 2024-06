Rusi zavzeli kemično tovarno, zdaj so obkoljeni in obupani

Maja se je v Ukrajini odprla nova fronta. Ruski bataljoni so z napadom na jug čez rusko-ukrajinsko mejo hitro zavzeli slabo branjene obmejne vasi in nato napredovali proti Vovčansku, mestu, ki leži med mejo in Harkovom. Ukrajinci so se odločili za odločen odgovor in branjenje fronte, več ukrajinskih enot je hitelo proti severu in po več tednih hudih spopadov jim je uspelo ustaviti rusko napredovanje, poroča Forbes.

Rusi so vdrli v kemično tovarno na desnem bregu reke. Njihov načrt je bil zavzeti kemično tovarno in nato začeti operacijo, preko katere bi se prebili v južni Vovčansk. A, kot je videti, je njihov načrt propadel, ko so ukrajinske čete napadle zahodno od kemične tovarne in napredovale ter tako odrezale ruske vojake od ostalih enot na zahodu. Kot trdi ukrajinska vojska, so ruski vojaki obkroženi z ničnimi možnostmi za evakuacijo. Pri tem naj bi bilo več mrtvih in ranjenih vojakov. Ko so ukrajinske sile odbile dva poskusa preboja do obkoljenih ruskih sil, so se začeli Rusi množično predajati. Doslej naj bi se predalo že vsaj 30 vojakov, še piše Forbes.