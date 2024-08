V Ukrajini bi prepovedali z Rusijo povezano pravoslavno cerkev

Mestece Nju Jork, ki je imelo pred začetkom ruske invazije na Ukrajino februarja 2022 okoli 10.000 prebivalcev, je bilo sicer v zadnjih mesecih večkrat tarča ruskih napadov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Moskva z zavzetjem Nju Jorka stopnjuje pritisk na vzhodu Ukrajine, od koder že več tednov poroča o napredovanju svojih sil. Nedavno so ruske sile zavzele vas Sviridonivka in kraj Zalizne v Donecku.

Ruske sile so ob tem ponoči napadle ukrajinske regije Kijev, Herson, Vinica, Sumi, Dnipropetrovsk, Mikolajiv, Kirovograd, Hmeljnicki in Černigiv s 26 droni in petimi raketami, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform. Zračna obramba je sestrelila 25 dronov in tri rakete.

Tarča ruskih napadov je bila tudi regija Ternopil, kjer je bil po navedbah lokalnih oblasti poškodovan industrijski objekt. Izbruhnil pa je tudi požar, ki se ga gasilci še vedno trudijo pogasiti. Napad pa sicer ni terjal smrtnih žrtev.