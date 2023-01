Rusija aktivirala najnovejše lovce, a se njihove uporabe boji bolj kot Ukrajina

Britansko obrambno ministrstvo ob tem dodaja, da nedavne javno objavljene satelitske fotografije prikazujejo pet letal Su-57 v letalski bazi Aktubinsk, kjer se nahaja 929. Testni letalski center. Ta se nahaja v južni Rusiji, vzhodno od Volgograda, dobrih 500 kilometrov od prvih ukrajinskih obrambnih položajev . "Ker gre za edino oporišče z letali Felon, so bila ta verjetno uporabljena za operacije proti Ukrajini." Britanci dodajajo, da Rusija po vsej verjetnosti poskuša letala obvarovati, predvsem njihov ugled, ki bi v primeru izgube katerega od letal utrpel hud udarec. Ogrožen bi bil njegov izvozni potencial, prav tako pa bi lahko sovražniku v roke prišli napredna tehnologija in 'občutljivi podatki' o letalu. "Gre za simptomatičen pristop Rusije, ki ni naklonjena tveganju pri uporabi svojih zračnih sil v vojni," je zapisalo ministrstvo, ki svojih virov informacij sicer ni razkrilo.

V nedavnem dnevnem poročilu britanskega ministrstva za obrambo so zapisali, da so ruske zračne sile "skoraj zagotovo" uporabile letalo Su-57 z Natovo oznako Felon. "Njegove bojne naloge so bile verjetno omejene na ruski zračni prostor, od koder so izstreljevali rakete zrak-zemlja in zrak-zrak dolgega dosega."

Kot poroča ameriška spletna revija The Drive, je to verjetno razlog, zakaj ni nobenih javnih potrditev o prisotnosti letal na ukrajinskem nebu. Rusija je po uvodnih izgubah letal in precej učinkoviti ukrajinski protiletalski obrambi – ta poleg dobavljenih zahodnih, uporablja še vedno zmogljive sovjetske protiletalske sisteme S-300, Buk M-1 in 2K12 Kub – ubrala zelo konservativen pristop pri pošiljanju letal v ukrajinski zračni prostor. Najbolj aktivni sta tako različici letal SU-35S in MiG-31BM, ki lahko nosita orožje dolgega dosega in varno napadata cilje iz ruskega zračnega prostora.

Ne gre za prvo poročilo o uporabi letal 5. generacije (po nekaterih mnenjih 4++ generacije) v ruski vojni proti Ukrajini. Ruska tiskovna agencija TASS je že maja lani poročala, da so bila letala Su-57 uporabljena dva ali tri tedne po začetku 'posebne vojaške operacije'. Pri tem so se sklicevali na "neimenovan vir v orožarski industriji" . "Letalo je delovalo zunaj območja delovanja sovražnikove protiletalske obrambe, za napade pa je uporabilo rakete," je takrat poročala agencija.

The Drive je sicer skeptičen do dokaza, ki ga navajajo v poročilu britanskega obrambnega ministrstva. Kot navaja, Aktubinsk ni edina letalska baza, kjer se nahajajo letala. Kot je znano, se nekaj primerkov nahaja tudi v bazi Lipetsk, južno od Moskve. Tam po znanih podatkih poteka usposabljanje pilotov za bojno uporabo letala. Spletna revija pri tem izpostavlja tudi, da je 929. testni letalski center v Aktubinsku namenjen preverjanju letal, posodobitvam opreme in zagotavljanju izpolnjevanja standardov, preden jih uradno predajo letalstvu.

Britansko ministrstvo seveda v svojih poročilih ne razkriva vseh podatkov in dokazov, ki jih ima pri roki. Če je bilo letalo res uporabljeno, imajo Britanci in Američani za to precej bolj verodostojne dokaze, kot so jih pripravljeni deliti z javnostjo, sklepa spletna revija. Zahodni zavezniki v sodelovanju z Ukrajino pozorno spremljajo aktivnosti ruskih zračnih sil in o njihovih premikih ter uporabi zbirajo obveščevalne podatke, ki jih pridobivajo s satelitskih posnetkov in drugih virov informacij.

The Drive izpostavlja, da ima Su-57 pomemben delež visoko občutljive tehnologije, zaradi česar je rusko letalstvo rezervirano pri pošiljanju lovca v ukrajinski zračni prostor. Po drugi strani pa zelo dolg doseg njegovega orožja in senzorjev letalu omogoča, da odigra koristno vlogo pri napadih, ne da bi dejansko letelo nad Ukrajino. O strahu pred tveganjem v ruskem letalskem poveljstvu je v pogovoru za The War Zone marca lani spregovoril ukrajinski pilot s klicnim znakom "Juice". "Veste, dovolj je imeti dva ali štiri Su-30s ali Su-35s za zmago nad ukrajinskimi Migi-29 in Su-27. Toda 12? Včasih jih dvignejo v zrak še več. Zgodilo se je, da smo na radarjih videli 24 njihovih letal v bližini meje, ki so poskušala sestreliti naša," je povedal.