Rusija bi na Luni zgradila jedrsko elektrarno

Rusija načrtuje, da bo v naslednjem desetletju na Luni postavila elektrarno, ki bo oskrbovala njen lunarni vesoljski program ter skupno rusko-kitajsko raziskovalno postajo.

Ruska državna vesoljska korporacija Roscosmos je sporočila, da namerava do leta 2036 zgraditi lunarno elektrarno in da je v ta namen podpisala pogodbo z vesoljskim podjetjem Lavočkin Association.

Po navedbah Roscosmosa bo namen elektrarne napajanje ruskega lunarnega programa, vključno z roverji, observatorijem in infrastrukturo skupne rusko-kitajske mednarodne raziskovalne postaje.

Projekt je pomemben korak k vzpostavitvi trajno delujoče znanstvene lunarne postaje in prehodu z enkratnih misij na dolgoročni program raziskovanja Lune, so sporočili iz Roscosmosa.

Med sodelujočimi organizacijami sta ruska državna jedrska korporacija Rosatom in Kurčatov inštitut, vodilni ruski inštitut za jedrske raziskave.