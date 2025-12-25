Rusija bi na Luni zgradila jedrsko elektrarno

Rusija načrtuje, da bo v naslednjem desetletju na Luni postavila elektrarno, ki bo oskrbovala njen lunarni vesoljski program ter skupno rusko-kitajsko raziskovalno postajo.
Ruska državna vesoljska korporacija Roscosmos je sporočila, da namerava do leta 2036 zgraditi lunarno elektrarno in da je v ta namen podpisala pogodbo z vesoljskim podjetjem Lavočkin Association.
Po navedbah Roscosmosa bo namen elektrarne napajanje ruskega lunarnega programa, vključno z roverji, observatorijem in infrastrukturo skupne rusko-kitajske mednarodne raziskovalne postaje.
Projekt je pomemben korak k vzpostavitvi trajno delujoče znanstvene lunarne postaje in prehodu z enkratnih misij na dolgoročni program raziskovanja Lune, so sporočili iz Roscosmosa.
Med sodelujočimi organizacijami sta ruska državna jedrska korporacija Rosatom in Kurčatov inštitut, vodilni ruski inštitut za jedrske raziskave.
Vodja Roscosmosa Dmitrij Bakanov je junija dejal, da je eden od ciljev korporacije postavitev jedrske elektrarne ter raziskovanje Venere, ki je znana kot Zemljin sestrski planet.
Rusija je imela zgodovinsko pomembno vlogo v razvoju vesoljskih poletov, predvsem leta 1961, ko je Jurij Gagarin postal prvi človek v vesolju. Vendar je njen vodilni položaj v zadnjih desetletjih oslabljen, saj zaostaja za Združenimi državami Amerike in vse bolj tudi za Kitajsko.
Poleg tega so zasebna podjetja, med njimi tudi tisto pod vodstvom Elona Muska, močno preoblikovala področje vesoljskih izstrelitev, ki je bilo nekoč ena ključnih ruskih prednosti, s čimer se je konkurenčni pritisk na Rusijo še povečal.
